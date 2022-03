АЕС у небезпеці через окупантів: що робити в разі ядерної катастрофи

Що робити в разі аварії на АЕС.

Зухвалість окупантів не припиняє вражати.

Російські загарбники почали займатися ядерним тероризмом, що може призвести до страшних наслідків для всього людства.

Нещодавно вороги обстріляли Запорізьку АЕС, а також узяли в заручники весь персонал станції.

9 березня всю Україну сколихнула заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у якій він повідомив про знеструмлення Чорнобильської АЕС.

Історія з Чорнобилем може знову повторитися, адже за словами міністра, за 48 годин системи охолодження сховища ядерних відходів вимкнуться, і це загрожуватиме катастрофою всій Європі.

Аби зберегти своє життя в разі аварії, варто знати кілька важливих правил.

Розповідаємо, як діяти в разі радіаційної аварії.

Обов’язково знайдіть будь-яке надійне джерело інформації й уважно слухайте вказівки від ДСНС.

Пам’ятайте про те, що паніка — ваш лютий ворог за таких обставин, тож намагайтеся зберігати спокій і тверезо мислити.

Намагайтеся перебувати подалі від зовнішніх стін будівлі, а ще краще — спускайтеся в підземне бомбосховище разом із домашніми улюбленцями, якщо евакуація ще не розпочалася.

Потурбуйтеся й про сусідів: повідомте всім, хто поряд про небезпеку.

Обов’язково захищайте тіло й дихальні шляхи респіратором і щільним одягом.

Взути краще гумові чоботи, адже він землі й асфальту також іде випромінювання радіацією.

На руках мають бути гумові рукавички.

Бажано взагалі не торкатися сторонніх предметів.

Вдома якомога швидше зніміть вуличний одяг і відкладіть його якомога далі від інших речей, загорнувши в пакет.

Одразу прийміть душ із мийними засобами, проте за жодних обставин не шкрябайте шкіру й не використовуйте кондиціонер для волосся.

Ретельно промийте вуха, ніс, шию та переодягніться в чисте вбрання.

Заздалегідь подбайте про їжу, воду, ліки та спідню білизну на перший час.

Усі продукти (бажано брати консерви) слід загорнути в герметичні пакети або плівку й покласти в ящик.

Документи також потрібно захистити щільним упакуванням.

Не забувайте про засоби індивідуального захисту: респіратори й пов’язки з вати та марлі мають бути на вас під час виходу на вулицю.

Виходьте лише у разі нагальної потреби.

Перед тим, як покинути помешкання, перекрийте воду, газ та світло.

Усі ми добре пам’ятаємо, що під час катастрофи на ЧАЕС у 1986 люди рятувалися йодом.

Йодистий калій слід приймати одразу після їжі з рідиною протягом 7 днів один раз на добу.

Дітям і дорослим радять уживати по 0,125 г на день.

Можна також зробити йодний розчин із водою, який слід тричі вживати після їжі протягом тижня.

Дітям до 2 років радять давати по 1-2 краплі настоянки йоду на 100 мл рідини, а от дорослим — по 3-5 крапель на склянку води або молока.

Допомагають запобігти зараженню радіацією і йодні сіточки, які треба наносити на руки протягом тижня й раз на добу.

Усі упакування продуктів перед уживанням самої їжі потрібно протерти вологою серветкою або ганчіркою.

Виделки, ложки та інший посуд теж кожного разу слід протирати.

Не використовуйте одну ганчірку багато разів: після використання покладіть тканину в герметичний пакет і сховайте якомога далі від тварин і дітей.

Не рекомендовано користуватися й колодязями під час аварій на АЕС.

Найбезпечніше вживати воду з пляшок, але перед відкриттям їхню поверхню слід ретельно протирати вологою тканиною.

Заздалегідь зробіть собі запас води в герметичних контейнерах.

До речі, зверніть увагу на те, що кипіння не вбиває радіоактивні частинки, тож будьте обачними.

Аби ніяка ситуація не збила вас із пантелику, заздалегідь вивчайте правила безпеки під час надзвичайних подій.

