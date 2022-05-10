Як врятуватися під час обвалу будинку: інструкція від МВС

Що робити, якщо ви опинилися в епіцентрі обвалу будинку.

Бойові дії змушують заздалегідь готуватися до будь-яких обставин.

Лише за один тиждень війни в Україні від обстрілів ракетами постраждали десятки будинків.

Сотні людей опинилися під завалами в очікуванні на порятунок.

Аби зберегти своє життя, перебуваючи під уламками будівлі, потрібно діяти за чітким планом.

Розповідаємо, як урятуватися під час обвалу будинку.

Що робити, якщо ви опинилися в епіцентрі обвалу будинку

Привертайте увагу всіма можливими способами

Після обвалу важливо якомога швидше покликати когось на допомогу.

Люди навколо мають розуміти, що ви живі й потребуєте підтримки.

Якщо хтось вас почув, опишіть, де саме ви перебуваєте й що вас оточує.

Що робити, якщо ніхто не відповідає на крики?

Дуже обережно спробуйте звільнити з-під завалу руки й ноги.

Спробуйте розібрати уламки навколо себе.

За жодних обставин не ставайте на перегородки й місця, які хитаються.

Намагайтеся не чіпати зайвий раз те, на чому все тримається.

Якщо поряд є телефон, обов’язково скористайтеся ним. З його допомогою можна зателефонувати до спеціальної служби або ж привернути увагу рятувальників ліхтариком.

Гучні звуки можна створити, постукавши чимось по батареях або трубах, якщо сил кричати вже немає.

Не переохолоджуйтеся. Якщо поряд є теплі речі, обов’язково накрийтеся ними.

Як діяти після звільнення з-під уламків?

Уважно огляньте всі кінцівки. Через больовий шок, можна одразу й не зрозуміти, що у вас зламана рука чи нога.

Надайте собі першу медичну допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.

Якщо маєте серйозні травми, не рухайтеся до приїзду лікарів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як урятуватися від обстрілів.

Фото: Unsplash

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