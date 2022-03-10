Як вижити, якщо у вашому будинку пожежа

Що робити, якщо у квартирі виникла пожежа?
Окупанти не шкодують будинки мирного населення.
Для них чужі домівки — лише чергова ціль на шляху до примарної перемоги, яку їм не вдасться забути.
В умовах війни варто бути готовими до будь-яких подій, особливо до пожеж, викликаних обстрілами.
Журналісти рубрики Гаряча тема зібрали поради, які допоможуть вам самотужки погасити полум’я та вибратися з пожежі живими.
Правила поведінки під час пожежі
Що робити, якщо вогонь тільки розгорається
Вимкніть струм в оселі
— Не потрібно його гасити. Взагалі не починайте нічого робити, поки ви не відімкнете світло у своїй квартирі, — радить рятувальник ДСНС Олександр Макушенко.
Гасіть вогонь тим, що є під рукою
За словами рятувальника, у таких випадках можна використовувати і воду. Візьміть каструлю, наберіть води і полийте місце, де є вогонь. Можна взяти велику ганчірку і накрити нею вогонь.
У старих будинках часто загорається несправна проводка, каже рятувальник ДСНС. І у цій ситуації ви пожежі вже не зарадите. Рятуйтесь! Обов’язково захистіть органи дихання.
Бажано намочити якусь ганчірку і прикласти її до органів дихання.
Як вийти з квартири, яка палає
Пересувайтесь по оселі якомога нижче, краще повзіть по підлозі, там менша концентрація задимлення.
— Потрібно повільно рухатися до дверей, які ведуть до виходу з квартири. По-перше, потрібно акуратно доторкнутися долонею до ручки і спробувати відкрити. В обов’язковому порядку закривайте за собою двері, адже пожежа може розповсюджуватися, — додав рятувальник ДСНС.
Якщо вибратись із квартири ви не можете, прямуйте на балкон та зачиняйте за собою всі двері. В інтернеті в подібних випадках радять викинути на вулицю матраци та м’які речі, а тоді стрибати з вікна. Наш же експерт каже, що так робити не потрібно.
— Цього не треба робити, краще чекати на допомогу. Кричіть, щоб люди вас почули, і чекайте на пожежно-рятувальну службу. Бо якщо ви будете ходити по квартирі, то пожежа пошириться й на балкон, — прокоментував Олександр Макушенко.
Чи можна користуватися ліфтом при пожежі
Якщо з квартири ви таки вибрались, не користуйтесь ліфтом, біжіть сходами.
Бо якщо отримується сигнал про пожежу, ліфти спускаються на перший поверх і автоматично відключаються.Також по темі: Як урятуватися, якщо поруч немає надійного укриття Удар по нафтобазі в Чернігові. Що робити у разі атаки на хімічних об'єктах Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту
Ними користуватися заборонено. Не потрібно туди йти, навіть, якщо вони ще працюють, бо ви можете в нього залізти і залишитися між поверхами.
Більше про провила поведінки під час пожежі дивіться в сюжеті.
Бережіть себе й детально плануйте кожен крок у будь-яких обставинах, аби надзвичайні події не лякали вас.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити під час обстрілів.
Фото: Pixabay