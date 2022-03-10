Як вижити, якщо у вашому будинку пожежа

Що робити, якщо у квартирі виникла пожежа?

Окупанти не шкодують будинки мирного населення.

Для них чужі домівки — лише чергова ціль на шляху до примарної перемоги, яку їм не вдасться забути.

В умовах війни варто бути готовими до будь-яких подій, особливо до пожеж, викликаних обстрілами.

Журналісти рубрики Гаряча тема зібрали поради, які допоможуть вам самотужки погасити полум’я та вибратися з пожежі живими.

Правила поведінки під час пожежі

Що робити, якщо вогонь тільки розгорається

Вимкніть струм в оселі

— Не потрібно його гасити. Взагалі не починайте нічого робити, поки ви не відімкнете світло у своїй квартирі, — радить рятувальник ДСНС Олександр Макушенко.

Гасіть вогонь тим, що є під рукою

За словами рятувальника, у таких випадках можна використовувати і воду. Візьміть каструлю, наберіть води і полийте місце, де є вогонь. Можна взяти велику ганчірку і накрити нею вогонь.

У старих будинках часто загорається несправна проводка, каже рятувальник ДСНС. І у цій ситуації ви пожежі вже не зарадите. Рятуйтесь! Обов’язково захистіть органи дихання.

Бажано намочити якусь ганчірку і прикласти її до органів дихання.

Як вийти з квартири, яка палає

Пересувайтесь по оселі якомога нижче, краще повзіть по підлозі, там менша концентрація задимлення.

— Потрібно повільно рухатися до дверей, які ведуть до виходу з квартири. По-перше, потрібно акуратно доторкнутися долонею до ручки і спробувати відкрити. В обов’язковому порядку закривайте за собою двері, адже пожежа може розповсюджуватися, — додав рятувальник ДСНС.

Якщо вибратись із квартири ви не можете, прямуйте на балкон та зачиняйте за собою всі двері. В інтернеті в подібних випадках радять викинути на вулицю матраци та м’які речі, а тоді стрибати з вікна. Наш же експерт каже, що так робити не потрібно.

— Цього не треба робити, краще чекати на допомогу. Кричіть, щоб люди вас почули, і чекайте на пожежно-рятувальну службу. Бо якщо ви будете ходити по квартирі, то пожежа пошириться й на балкон, — прокоментував Олександр Макушенко.

Чи можна користуватися ліфтом при пожежі

Якщо з квартири ви таки вибрались, не користуйтесь ліфтом, біжіть сходами.

Бо якщо отримується сигнал про пожежу, ліфти спускаються на перший поверх і автоматично відключаються.

Ними користуватися заборонено. Не потрібно туди йти, навіть, якщо вони ще працюють, бо ви можете в нього залізти і залишитися між поверхами.

Більше про провила поведінки під час пожежі дивіться в сюжеті.

Бережіть себе й детально плануйте кожен крок у будь-яких обставинах, аби надзвичайні події не лякали вас.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити під час обстрілів.

Фото: Pixabay

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