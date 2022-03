Як вижити, якщо у вашому будинку пожежа

Що робити, якщо у квартирі виникла пожежа?

Окупанти не шкодують будинки мирного населення.

Для них чужі домівки — лише чергова ціль на шляху до примарної перемоги, яку їм не вдасться забути.

В умовах війни варто бути готовими до будь-яких подій, особливо до пожеж, викликаних обстрілами.

Журналісти рубрики Гаряча тема зібрали поради, які допоможуть вам самотужки погасити полум’я та вибратися з пожежі живими.

Що робити, якщо вогонь тільки розгорається

За словами рятувальника, у таких випадках можна використовувати і воду. Візьміть каструлю, наберіть води і полийте місце, де є вогонь. Можна взяти велику ганчірку і накрити нею вогонь.

У старих будинках часто загорається несправна проводка, каже рятувальник ДСНС. І у цій ситуації ви пожежі вже не зарадите. Рятуйтесь! Обов’язково захистіть органи дихання.

Бажано намочити якусь ганчірку і прикласти її до органів дихання.

Пересувайтесь по оселі якомога нижче, краще повзіть по підлозі, там менша концентрація задимлення.

Якщо вибратись із квартири ви не можете, прямуйте на балкон та зачиняйте за собою всі двері. В інтернеті в подібних випадках радять викинути на вулицю матраци та м’які речі, а тоді стрибати з вікна. Наш же експерт каже, що так робити не потрібно.

Якщо з квартири ви таки вибрались, не користуйтесь ліфтом, біжіть сходами.

Бо якщо отримується сигнал про пожежу, ліфти спускаються на перший поверх і автоматично відключаються.

Ними користуватися заборонено. Не потрібно туди йти, навіть, якщо вони ще працюють, бо ви можете в нього залізти і залишитися між поверхами.

Більше про провила поведінки під час пожежі дивіться в сюжеті.

Бережіть себе й детально плануйте кожен крок у будь-яких обставинах, аби надзвичайні події не лякали вас.

