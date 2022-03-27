Втрачено зв’язок. Як діяти, якщо близька людина зникла безвісти

Куди звертатися, якщо втрачено зв’язок із близькою людиною під час війни?
Бойові дії розділили мільйони українських родин.
Через активні бої в деяких регіонах чимало громадян втратили зв’язок із рідними й не можуть самостійно дізнатися інформацію про їхнє місцеперебування.
Паніка в такій ситуації — наш запеклий ворог, адже вона ніяк не допоможе розшукати рідних.
Страх і хвилювання здатні тільки дезорієнтувати нас.
У разі втрати зв’язку з близькими, слід діяти за чітким планом і заздалегідь визначити алгоритм дій.
Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, що робити, якщо ви втратили зв’язок зі своїми родичами та куди звертатися в такому випадку.
Як діяти, якщо ваші близькі зникли безвісти під час бойових дій?
Зв’яжіться зі знайомими
Спершу варто спробувати дізнатися інформацію про можливе місцеперебування зниклої людини в її друзів, родичів та знайомих.
Зателефонуйте в місця, де особа могла перебувати перед зникненням або в точки, куди вона в разі небезпеки могла прямувати.
Перед активними пошуками варто остаточно запевнитися в тому, що людина дійсно зникла.
Зверніться до органів влади
Якщо знайомі зниклого також не мають інформації про місцеперебування людини, зверніться до спеціальних органів.
Розшукувати людей під час війни допомагають:
- Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – зателефонуйте на гарячу лінію 0800-50-17-20 (цілодобово)
- Міністерство внутрішніх справ – заповніть заявку на сайті.
- Національна поліція України – зателефонуйте за номером 102 або на гарячу лінію 0800-50-02-02 (цілодобово).
- Товариство Червоного Хреста України – зателефонуйте за номером +380 66 250 9957, +380 96 304 4375, +380 63 979 3830 або напишіть на пошту rfl@redcross.org.ua.
До речі, допомогти може й спеціальний телеграм-канал для пошуку дітей та дорослих.
На ньому також з’являється інформація, коли зниклу людину знаходять.Також по темі: У хаосі війни. Як шукати тих, із ким втрачено зв'язок Знайти людину за допомогою одного фото: як працює пошук за картинками Кому телефонувати й куди бігти: пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію
Як правильно описати зниклу людину для пошуку?
Аби зниклу особу швидше знайшли, важливо правильно подати необхідні відомості про неї.
Для цього варто вказати:
- паспортні дані зниклої людини;
- опис її зовнішності та особливі прикмети, якщо вони є (татуювання, одяг на момент зникнення, шрами, родимки та інші особливості зовнішності);
- додаткові відомості, що допоможуть у пошуках (номер мобільного телефона, номерні знаки автомобіля і т.д.)
За будь-яких обставин зберігайте спокій та віру в щасливий кінець, адже вона здатна зцілити будь-кого.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо дитина загубилася на вулиці.
Фото: Pexels