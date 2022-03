Втрачено зв’язок. Як діяти, якщо близька людина зникла безвісти

Куди звертатися, якщо втрачено зв’язок із близькою людиною під час війни?

Бойові дії розділили мільйони українських родин.

Через активні бої в деяких регіонах чимало громадян втратили зв’язок із рідними й не можуть самостійно дізнатися інформацію про їхнє місцеперебування.

Паніка в такій ситуації — наш запеклий ворог, адже вона ніяк не допоможе розшукати рідних.

Страх і хвилювання здатні тільки дезорієнтувати нас.

У разі втрати зв’язку з близькими, слід діяти за чітким планом і заздалегідь визначити алгоритм дій.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, що робити, якщо ви втратили зв’язок зі своїми родичами та куди звертатися в такому випадку.

Спершу варто спробувати дізнатися інформацію про можливе місцеперебування зниклої людини в її друзів, родичів та знайомих.

Зателефонуйте в місця, де особа могла перебувати перед зникненням або в точки, куди вона в разі небезпеки могла прямувати.

Перед активними пошуками варто остаточно запевнитися в тому, що людина дійсно зникла.

Якщо знайомі зниклого також не мають інформації про місцеперебування людини, зверніться до спеціальних органів.

Розшукувати людей під час війни допомагають:

До речі, допомогти може й спеціальний телеграм-канал для пошуку дітей та дорослих.

На ньому також з’являється інформація, коли зниклу людину знаходять.

Аби зниклу особу швидше знайшли, важливо правильно подати необхідні відомості про неї.

Для цього варто вказати:

За будь-яких обставин зберігайте спокій та віру в щасливий кінець, адже вона здатна зцілити будь-кого.

Фото: Pexels

