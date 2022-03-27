Втрачено зв’язок. Як діяти, якщо близька людина зникла безвісти

Куди звертатися, якщо втрачено зв’язок із близькою людиною під час війни?

Бойові дії розділили мільйони українських родин.

Через активні бої в деяких регіонах чимало громадян втратили зв’язок із рідними й не можуть самостійно дізнатися інформацію про їхнє місцеперебування.

Паніка в такій ситуації — наш запеклий ворог, адже вона ніяк не допоможе розшукати рідних.

Страх і хвилювання здатні тільки дезорієнтувати нас.

У разі втрати зв’язку з близькими, слід діяти за чітким планом і заздалегідь визначити алгоритм дій.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, що робити, якщо ви втратили зв’язок зі своїми родичами та куди звертатися в такому випадку.

Як діяти, якщо ваші близькі зникли безвісти під час бойових дій?

Зв’яжіться зі знайомими

Спершу варто спробувати дізнатися інформацію про можливе місцеперебування зниклої людини в її друзів, родичів та знайомих.

Зателефонуйте в місця, де особа могла перебувати перед зникненням або в точки, куди вона в разі небезпеки могла прямувати.

Перед активними пошуками варто остаточно запевнитися в тому, що людина дійсно зникла.

Зверніться до органів влади

Якщо знайомі зниклого також не мають інформації про місцеперебування людини, зверніться до спеціальних органів.

Розшукувати людей під час війни допомагають:

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – зателефонуйте на гарячу лінію 0800-50-17-20 (цілодобово)

Міністерство внутрішніх справ – заповніть заявку на сайті.

Національна поліція України – зателефонуйте за номером 102 або на гарячу лінію 0800-50-02-02 (цілодобово).

Товариство Червоного Хреста України – зателефонуйте за номером +380 66 250 9957, +380 96 304 4375, +380 63 979 3830 або напишіть на пошту rfl@redcross.org.ua.

До речі, допомогти може й спеціальний телеграм-канал для пошуку дітей та дорослих.

На ньому також з’являється інформація, коли зниклу людину знаходять.

Як правильно описати зниклу людину для пошуку?

Аби зниклу особу швидше знайшли, важливо правильно подати необхідні відомості про неї.

Для цього варто вказати:

паспортні дані зниклої людини;

опис її зовнішності та особливі прикмети, якщо вони є (татуювання, одяг на момент зникнення, шрами, родимки та інші особливості зовнішності);

додаткові відомості, що допоможуть у пошуках (номер мобільного телефона, номерні знаки автомобіля і т.д.)

За будь-яких обставин зберігайте спокій та віру в щасливий кінець, адже вона здатна зцілити будь-кого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо дитина загубилася на вулиці.

Фото: Pexels

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