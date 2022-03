Кому телефонувати й куди бігти: пам’ятка для тих, хто чекає на евакуацію

Як діяти людям, що чекають на евакуацію.

Війна змушує мільйони людей, що всім серцем люблять свій рідний дім, покидати його на невизначений термін, рятуючись від обстрілів.

Та підступні окупанти маніпулюють навіть такою болісною темою й розповсюджують фейкову інформацію.

Вороги намагаються провести нібито евакуацію, щоб прикритися мирним населенням і просуватися містами й селами.

Аби не потрапити в їхню пастку, варто знати, як саме українська сторона проводить вивезення цивільних із гарячих точок.

Перша леді України Олена Зеленська радить, що робити громадянам, які чекають на офіційну евакуацію.

Пам’ятайте, що вся інформація про вивезення мирного населення розміщується тільки в офіційних джерелах, тож будьте пильними й перевіряйте всі новини кілька разів.

Бережіть себе й вірте в нашу перемогу, яку ми незабаром святкуватимемо!

