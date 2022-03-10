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ICTV Ранок 10.03.2022 10:00
10.03.2022 10:00
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Кому телефонувати й куди бігти: пам’ятка для тих, хто чекає на евакуацію

Кому телефонувати й куди бігти: пам’ятка для тих, хто чекає на евакуацію

Як діяти людям, що чекають на евакуацію.

Війна змушує мільйони людей, що всім серцем люблять свій рідний дім, покидати його на невизначений термін, рятуючись від обстрілів.

Та підступні окупанти маніпулюють навіть такою болісною темою й розповсюджують фейкову інформацію.

Вороги намагаються провести нібито евакуацію, щоб прикритися мирним населенням і просуватися містами й селами.

Аби не потрапити в їхню пастку, варто знати, як саме українська сторона проводить вивезення цивільних із гарячих точок.

Перша леді України Олена Зеленська радить, що робити громадянам, які чекають на офіційну евакуацію.

Як діяти тим, хто чекає на евакуацію — пам’ятка від Олени Зеленської

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Також по темі: Як діяти під час евакуації на вокзалі в Перемишлі - поради від Укрзалізниці Евакуація з тваринами: що взяти та як уберегти від стресу улюбленця Безпека понад усе: як керувати автомобілем під час евакуції

пам'ятка

Пам’ятайте, що вся інформація про вивезення мирного населення розміщується тільки в офіційних джерелах, тож будьте пильними й перевіряйте всі новини кілька разів.

Бережіть себе й вірте в нашу перемогу, яку ми незабаром святкуватимемо!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не треба брати з собою в разі евакуації.

Фото:Unsplash

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Теги: війна в Україні, евакуація
10.03.2022 10:00
Джерело: Олена Зеленська



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