Що робити, якщо дитина загубилася на вулиці: інструкція від UNICEF

Як діяти, якщо дитина перебуває на вулиці без дорослих?

В умовах війни часто губляться дорослі, що вже казати про дітей.

Малеча не до кінця контролює свої інстинкти й може злякатися гучних вибухів та втекти від батьків.

Та й у натовпі загубитися дуже просто, особливо зараз, коли до магазинів шикиковують довжелезні черги з охочих купити продукти.

UNICEF Ukraine на своїй сторінці в Інстаграм розповів, що робити, якщо ви бачите на вулиці дитину без дорослих або ж ваша дитина загубилася.

Як діяти, якщо дитина загубилася на вулиці?

Що робити, якщо ви бачите дитину без батьків?

Переконайтеся в тому, що малюк дійсно без дорослих. Батьки могли кудись відійти на хвилинку, тож обов’язково перепитайте в дитини, чи сама вона, і спитайте з перехожих, чи не знають вони цю дитину. Дізнайтеся в дитини її ім’я та адресу проживання. Запитайте, коли вона востаннє бачила когось із рідних знайомих. Відведіть дитину в тепле і безпечне місце, де є інші дорослі (зала очікування на вокзалі, волонтерський центр, відділення поліції відділ поліції). Зверніть увагу на те, що безпечна будівля має бути поблизу місця, де ви знайшли дитину, аби батьки могли швидше її побачити, якщо повернуться. Не залишайте малечу наодинці! Зателефонуйте в поліцію (102), повідомте найближче відділення правоохоронних органів або зверніться до представників місцевої влади. Передайте їм усю інформацію, яку вдалося дізнатися від малюка.

Варто зауважити, що за воєнного стану всі діти без дорослих не вважаються сиротами чи покинутими, тож усиновити їх не можна, поки державні органи не знайдуть відомості про родичів малечі.

Однак дитину, позбавлену батьківської турботи, можна влаштувати на певний час в іншу родину з дозволу служби у справах дітей.

Якщо ви готові тимчасово надати прихисток малюку, зверніться до відповідної служби або відправте заявку через спеціальний бот у Телеграмі Дитина не сама.

Як діяти, якщо загубилася ваша дитина?

Не варто панікувати, адже страх і стрес заважають мислити раціонально та тверезо.

Згадайте, те та коли ви востаннє бачили дитину та спробуйте їй зателефонувати, якщо у неї є телефон.

Попросіть когось залишитися на місці, де дитина загубилася, якщо вона раптом повернеться.

Зверніться до людей навколо. Не соромтеся питати, чи не бачили вони дитину та детально опишіть основні прикмети малюка або ж фото.

Якщо поруч є гучномовець, дайте оголошення через нього

Зверніться до поліції (зателефонуйте 102 або підіть у найближчий відділ)

Запитай у людей навколо , чи бачили вони дитя, повідом його основні прикмети, за наявності — покажи фото дитини.

, чи бачили вони дитя, повідом його основні прикмети, за наявності — покажи фото дитини. За можливості, дай оголошення через гучномовець .

. Повідом найближче відділення поліції чи зателефонуй 102.

Що робити, аби ваша дитина не загубилася?

Заздалегідь прикріпіть рятівну записку з ім’ям дитини й вашими контактними даними до елементу одягу, який маля навряд чи скине дорогою.

Тобто, не варто залишати послання на куртці або в рюкзаку, який можна загубити.

Записку також можна покласти в кишеню штанців або куртки.

Коли прямуєте в людні місця, визначте місце зустрічі, якщо раптом дитина загубить вас.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розважити дитину в укритті.

Фото: Pexels

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