Що робити, якщо дитина загубилася на вулиці: інструкція від UNICEF

Як діяти, якщо дитина перебуває на вулиці без дорослих?

В умовах війни часто губляться дорослі, що вже казати про дітей.

Малеча не до кінця контролює свої інстинкти й може злякатися гучних вибухів та втекти від батьків.

Та й у натовпі загубитися дуже просто, особливо зараз, коли до магазинів шикиковують довжелезні черги з охочих купити продукти.

UNICEF Ukraine на своїй сторінці в Інстаграм розповів, що робити, якщо ви бачите на вулиці дитину без дорослих або ж ваша дитина загубилася.

Варто зауважити, що за воєнного стану всі діти без дорослих не вважаються сиротами чи покинутими, тож усиновити їх не можна, поки державні органи не знайдуть відомості про родичів малечі.

Однак дитину, позбавлену батьківської турботи, можна влаштувати на певний час в іншу родину з дозволу служби у справах дітей.

Якщо ви готові тимчасово надати прихисток малюку, зверніться до відповідної служби або відправте заявку через спеціальний бот у Телеграмі Дитина не сама.

Що робити, аби ваша дитина не загубилася?

Заздалегідь прикріпіть рятівну записку з ім’ям дитини й вашими контактними даними до елементу одягу, який маля навряд чи скине дорогою.

Тобто, не варто залишати послання на куртці або в рюкзаку, який можна загубити.

Записку також можна покласти в кишеню штанців або куртки.

Коли прямуєте в людні місця, визначте місце зустрічі, якщо раптом дитина загубить вас.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розважити дитину в укритті.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.