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ICTV Ранок 09.03.2022 10:00
09.03.2022 10:00
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У хаосі війни. Як шукати тих, із ким втрачено зв’язок

У хаосі війни. Як шукати тих, із ким втрачено зв’язок

В Україні створили Telegram-канал, що надає інформацію про дітей, які загубилися або знайшлися та допомагає знайти тих, хто загубився або із ким втрачено звʼязок.

“Пошук зниклих” співпрацює з теробороною, яка також приймає запити про загублених або тих, із ким втрачено зв’язок.

Розповідаємо, як ефективно користуватись каналом.

Як створити запит про зниклу людину

Щоб долучитись до каналу, потрібно перейти за посиланням.

У запиті необхідно вказати:

  • ім’я та прізвище зниклої дитини;
  • її рік народження;
  • місце та обставини, за яких вона зникла;
  • коли востаннє був зв’язок із нею;
  • її контактний номер;

Повідомлення у Telegram-каналі потрібно надіслати одному з цих контактів:

  • @oxanakrasilova
  • @emmashymanovych
  • @Annavolod
  • @Jane_Sve

Прохання! Не дублювати кілька разів інформацію про того, кого ви шукаєте, кільком людям з команди.

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Канал допомагає розшукувати лише цивільних осіб. Інформацію публікують у вигляді короткої довідки з хештегом міста, де пропала людина.

Важливо! Просимо усіх максимально перевіряти інформацію, адже можуть з’являтися фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як отримати грошову допомогу від держави під час війни.

Фото: Unsplash

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Теги: Діти, люди, розшук
09.03.2022 10:00



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