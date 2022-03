У хаосі війни. Як шукати тих, із ким втрачено зв’язок

В Україні створили Telegram-канал, що надає інформацію про дітей, які загубилися або знайшлися та допомагає знайти тих, хто загубився або із ким втрачено звʼязок.

“Пошук зниклих” співпрацює з теробороною, яка також приймає запити про загублених або тих, із ким втрачено зв’язок.

Розповідаємо, як ефективно користуватись каналом.

Щоб долучитись до каналу, потрібно перейти за посиланням.

У запиті необхідно вказати:

Повідомлення у Telegram-каналі потрібно надіслати одному з цих контактів:

Прохання! Не дублювати кілька разів інформацію про того, кого ви шукаєте, кільком людям з команди.

Канал допомагає розшукувати лише цивільних осіб. Інформацію публікують у вигляді короткої довідки з хештегом міста, де пропала людина.

Важливо! Просимо усіх максимально перевіряти інформацію, адже можуть з’являтися фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед людей.

