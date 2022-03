Знайти людину за допомогою одного фото: як працює пошук за картинками

Як знайти інформацію про людину в інтернеті за фотокарткою?

Розвиток сучасних технологій дає можливість за лічені хвилини знаходити потрібну інформацію.

Тепер дізнатися щось про людину можна, навіть не знаючи імені.

Для цього знадобиться лише її фото.

Така функція буде вкрай корисною для тих, хто хоче під час війни знайти родичів, із якими давно втрачено зв’язок, а інформації про них майже немає.

Розповідаємо, як знайти людину в інтернеті за фотографією та як користуватися пошуком за картинками в Google.

Спершу слід перейти на спеціальний сервіс Google Зображення.

Після того як сторінка відкриється, натисніть на значок фотоапарата, що розташований справа на пошуковій стрічці.

Далі ви побачите вікно, що запропонує вам вставити посилання на фото або ж прикріпити файл зі знімком.

Якщо у вас є посилання на потрібну фотокартку, скопіюйте його у відповідний рядок та натисніть на опцію Пошук зображення.

Система відкриє нове вікно, у якому будуть показані результати пошуку.

На цій вкладці можна знайти схожі зображення, а також інформацію про людину, яку ви шукаєте.

Якщо її недостатньо, спробуйте перейти на інші схожі зображення, посилання під якими часом ведуть на сторінки в соцмережах.

Аби знайти людину за фото, яке збережено на вашому пристрої у форматі файлу, у початковому вікні оберіть функцію Обрати файл і завантажте потрібну картинку.

Далі відкриється вікно з результатами пошуку.

У ньому можуть міститися джерела, у яких згадується ім’я або прізвище людини.

Якщо особистість, яку ви намагаєтеся знайти, використовувала фото, яке ви обрали для пошуку, у своїх соцмережах, ви неодмінно знайдете її профіль.

Ось так кілька простих кроків можуть допомогти знайти людину, про яку вам майже нічого невідомо.

Фото: Pexels

