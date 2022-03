Правила евакуації. Як діяти в разі обстрілу колони авто на трасі

Як зберегти життя під час обстрілу, якщо ви евакуюєтеся на власному авто?

Війна змусила мільйони українців тікати якомога далі від обстрілів і покидати рідні міста.

Чимало громадян евакуюються на власних авто.

Попри створення спеціальних зелених коридорів для виїзду мирного населення з гарячих точок, російські військові часто порушують правила й обстрілюють транспорт невинних людей.

Навіть у такій небезпечній ситуації можна вижити, якщо знати, як правильно діяти.

Керівник відділу охорони праці StarLightMedia Сергій Теплов розповів, що робити у випадку обстрілу на трасі.

Увесь транспорт у колоні має маневрувати.

Спочатку слід звертати ліворуч, а потім — праворуч.

Автомобіль, що веде колону задаватиме радіус і темп маневрів.

Важливо їхати з певною незмінною швидкістю: від 60 до 110 км на годину.

Чим більша швидкість, тим краще.

За словами Сергія Теплова, обгін дорівнює помилці, що може коштувати життя всієї колони.

Саме обгін часто стає причиною аварії, яка лише погіршує ситуацію й затримує рух.

Автомобіль, що стоїть на місці — легка здобич для окупантів.

Не намагайтеся покинути колону й заховатися на узбіччі, яке може бути замінованим.

Усунути свою автівку з колони варто лише за умови, що вона не може продовжувати рух і ви отримали поранення.

У разі підбиття іншого автомобілю з колони зупинятися не слід, поки обстріл не закінчиться.

За першої нагоди повідомте про інцидент координатора.

По завершенню обстрілу поранену людину з транспорту забере автомобіль, що їде останнім в колоні.

Фото: Pexels

