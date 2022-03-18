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ICTV Ранок 18.03.2022 11:31
18.03.2022 11:31
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Що не треба брати з собою в разі евакуації: які речі залишити вдома

Що не треба брати з собою в разі евакуації: які речі залишити вдома

Які речі не можна брати з собою під час евакуації.

Через війну, що розпочала  Росія проти України та її мирних мешканців, українці змушені покидати власні домівки в пошуках безпечного місця.

Ніхто з них не знає, як надовго їдуть і чи не поцілить ворожий снаряд в їх дім за час відсутності.

Керуючись емоціями, у валізу чи рюкзак кладуть речі, яким не місце бути.

Тож Ранок у Великому Місті розповідає, чого не можна варто з собою, якщо залишаєте домівку під час війни.

Що брати не треба під час евакуації

Які речі залишити вдома

Деякі люди прив’язуються до речей. І їм особливо важко покидати те, що вони люблять.

Але в умовах війни, ніщо не може бути важливішим за людське життя.

Тому, якщо вирішили поїхати в інше місто чи країну, ваш багаж має бути мінімальним та мобільним.

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Що не можна брати з собою під час евакуації:

  • Важкі та громіздкі речі.
  • Їжу, яка швидко псується.
  • Паперові книги.
  • Надлишок засобів гігієни та косметики. З косметики залиш необхідні 2-3 продукти.
  • Підбори та непрактичний одяг.
  • Побутову техніку, якою б дорогою вона не була, тощо.

Пам’ятайте! Що краще взяти ще одну людину на борт/вагон чи транспорт, ніж дві валізи. Тому з собою беріть дійсно найнеобхідніше, щоб в екстреній ситуації бути більш мобільним.

Раніше ми розповідали про те, що має бути в тривожній валізі.

Фото: Pexels

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Теги: валіза, виживання, евакуація
18.03.2022 11:31



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