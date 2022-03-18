Що не треба брати з собою в разі евакуації: які речі залишити вдома

Які речі не можна брати з собою під час евакуації.
Через війну, що розпочала Росія проти України та її мирних мешканців, українці змушені покидати власні домівки в пошуках безпечного місця.
Ніхто з них не знає, як надовго їдуть і чи не поцілить ворожий снаряд в їх дім за час відсутності.
Керуючись емоціями, у валізу чи рюкзак кладуть речі, яким не місце бути.
Тож Ранок у Великому Місті розповідає, чого не можна варто з собою, якщо залишаєте домівку під час війни.
Що брати не треба під час евакуації
Які речі залишити вдома
Деякі люди прив’язуються до речей. І їм особливо важко покидати те, що вони люблять.
Але в умовах війни, ніщо не може бути важливішим за людське життя.
Тому, якщо вирішили поїхати в інше місто чи країну, ваш багаж має бути мінімальним та мобільним.Також по темі: "Тривожна" аптечка: які ліки в ній мають бути Діти й війна: як вберегти дитячу психіку Мародери чатують: як захистити свою оселю від грабіжників у воєнний час
Що не можна брати з собою під час евакуації:
- Важкі та громіздкі речі.
- Їжу, яка швидко псується.
- Паперові книги.
- Надлишок засобів гігієни та косметики. З косметики залиш необхідні 2-3 продукти.
- Підбори та непрактичний одяг.
- Побутову техніку, якою б дорогою вона не була, тощо.
Пам’ятайте! Що краще взяти ще одну людину на борт/вагон чи транспорт, ніж дві валізи. Тому з собою беріть дійсно найнеобхідніше, щоб в екстреній ситуації бути більш мобільним.
Раніше ми розповідали про те, що має бути в тривожній валізі.
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