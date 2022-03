Що не треба брати з собою в разі евакуації: які речі залишити вдома

Які речі не можна брати з собою під час евакуації.

Через війну, що розпочала Росія проти України та її мирних мешканців, українці змушені покидати власні домівки в пошуках безпечного місця.

Ніхто з них не знає, як надовго їдуть і чи не поцілить ворожий снаряд в їх дім за час відсутності.

Керуючись емоціями, у валізу чи рюкзак кладуть речі, яким не місце бути.

Тож Ранок у Великому Місті розповідає, чого не можна варто з собою, якщо залишаєте домівку під час війни.

Деякі люди прив’язуються до речей. І їм особливо важко покидати те, що вони люблять.

Але в умовах війни, ніщо не може бути важливішим за людське життя.

Тому, якщо вирішили поїхати в інше місто чи країну, ваш багаж має бути мінімальним та мобільним.

Що не можна брати з собою під час евакуації:

Пам’ятайте! Що краще взяти ще одну людину на борт/вагон чи транспорт, ніж дві валізи. Тому з собою беріть дійсно найнеобхідніше, щоб в екстреній ситуації бути більш мобільним.

Раніше ми розповідали про те, що має бути в тривожній валізі.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.