Безпека понад усе: як керувати автомобілем під час евакуції

Яких правил слід дотримуватися під час масової евакуації на власному авто.

Війна змушує покидати рідні домівки навіть тих, хто ніколи не лишав дім більше, ніж на тиждень.

Та людське життя важливіше за оселі, тож тисячі охочих утекти якомога далі від гучних пострілів і вибухів намагаються покинути міста.

Водіям власних автівок варто бути особливо обачними під час вимушеної подорожі, адже ймовірність потрапити в ДТП за умов надзвичайної ситуації підвищується.

Розповідаємо, як пересуватися на авто під час екстреної евакуації.

Через стрес і величезну кількість авто на дорозі водії швидко втрачають сили.

Щоб утома не спровокувала ДТП, намагайтеся керувати транспортом по черзі й змінювати одне одного кожні дві години, якщо є така можливість.

Не варто сподіватися на свою витривалість, завжди краще перестрахуватися.

На жаль, хитрі водії дуже часто намагаються об’їхати затори зустрічною смугою, а потім назад увійти в потік.

Щоб уникнути зіткнення, варто вчасно гальмувати й уміло маневрувати, тож будьте вкрай пильними, не відволікайтеся на сторонні розмови під час небезпечної поїздки.

Особливу увагу слід приділяти й узбіччям, адже з них також можуть раптово виїхати недобросовісні водії.

Несправності однієї автівки можуть спровокувати величезний затор або навіть ДТП.

Саме тому перед тим, як виїжджати, переконайтеся в тому, що ваш транспортний засіб може витримати довгу дорогу.

Віднедавна водії власних автомобілів не мають права користуватися смугою громадського транспорту.

Усіх порушників цього правила вважатимуть членами ДРГ й негайно зупинятимуть, тож будьте обачними!

Pexels

