УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 31.05.2022 12:33
31.05.2022 12:33
Поділитися

Евакуація з тваринами: що взяти та як уберегти від стресу улюбленця

Евакуація з тваринами: що взяти та як уберегти від стресу улюбленця

Як евакуюватися із домашніми тваринами.

Під час повномасштабного вторгнення Росії, українці змушені укриватись від небезпеки ракетних ударів в бомбосховищах.

З собою до укриттів господарі беруть домашніх улюбленців.

Однак не всі знають, що для них взяти та як їх підготувати, щоб не було стресу.

Ранок у Великому Місті детально про все розповідає.

Що робити з домашніми тваринами під час евакуації

Тварини в бомбосховищах

У правилах немає заборон та інструкцій щодо перебування тварин у сховищах.

Тому, якщо тварина з щепленнями, в наморднику або боксі, то власники можуть розраховувати на те, що зможуть взяти улюбленців із собою.

Крім того, тваринам теж дуже страшно, і людям страшно покидати своїх улюбленців напризволяще.

Як перебувати з тваринами в бомбосховищах

Щоб перебувати в укритті з улюбленцем, потрібно заздалегідь підготуватись:

  • Запасіться кормом та водою. Крім того, візьміть миску
  • Візьміть переноску для тварин.
  • Наклейте на нашийник папірець з вашими контактами. Краще, щоб на тварині був жетон з інформацією.
  • Підготуйте ветеринарний паспорт.
  • Візьміть аптечку для тварин та гігієнічні засоби, якщо в них є потреба.

Важливо! У випадку, якщо потрібно швидко покинути оселю, тримайте тварину перед очима, щоб не гаяти час на її пошуки.

Під час перебування в укритті, гладьте та розмовляйте з твариною. Ваш голос їх заспокоюватиме.

Щоб мінімізувати стрес, візьміть улюблені іграшки тварини.

Також по темі: Полювання на бензин: скільки палива можна купити в одні руки на київських АЗС Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту Вдома, в авто, на вулиці: як урятуватися від обстрілів – дієві поради

Що робити з домашніми тваринами у випадку евакуації

Якщо ви вирішили залишати оселю, то за можливості, беріть тварин з собою.

У випадку, якщо улюбленців не можете взяти — здайте їх на перетримку в притулок або до знайомих, які погодяться прихистити улюбленця.

Також можна залишити її знайомим або сусідам, які не будуть їхати.

Або віднесіть улюбленця в місце проживання бездомних тварин. Залиште йому запас їжі і води.

У найгіршому випадку випустіть собаку чи кота на вулицю. В жодному разі не залишайте їх зачиненими в будинку, адже не залишаєте їм шансу на порятунок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що взяти з собою в бомбосховище.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: бомбосховища, домашні тварини, евакуація
31.05.2022 12:33



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь