Що робити, якщо закінчився строк дії закордонного паспорта, а треба евакуюватися за кордон

Що робити, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта.

За даними ООН, станом на ранок 11 березня кількість біженців з України перевалила за позначку 2,5 мільйона людей. Ці люди були змушені покидати домівки і шукати безпечне місце.

Чимало українців можуть зіткнутись з проблемою – закінчується строк дії закордонного паспорта.

Експертки з асоціації жінок-юристок України “ЮрФем” підготували інструкцію, що робити в такому випадку.

З 1 березня 2022 року дія таких паспортів може бути продовжено на 5 років.

Так. Це здійснюється з метою посвідчення їхньої особи та підтвердження громадянства України.

Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

Для цього – Вам потрібно звернутися до територіальних підрозділів Державної міграційної служби.

Фото: Unsplash

