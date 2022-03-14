Що робити, якщо закінчився строк дії закордонного паспорта, а треба евакуюватися за кордон

Що робити, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта.

За даними ООН, станом на ранок 11 березня кількість біженців з України перевалила за позначку 2,5 мільйона людей. Ці люди були змушені покидати домівки і шукати безпечне місце.

Чимало українців можуть зіткнутись з проблемою – закінчується строк дії закордонного паспорта.

Експертки з асоціації жінок-юристок України “ЮрФем” підготували інструкцію, що робити в такому випадку.

Строк дії закордонного паспорта

Що робити, якщо строк дії закордонного паспорта закінчився?

З 1 березня 2022 року дія таких паспортів може бути продовжено на 5 років.

Чи здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних до паспортів батьків або законних представників?

Так. Це здійснюється з метою посвідчення їхньої особи та підтвердження громадянства України.

Хто приймає рішення про продовження дії закордонного паспорта?

Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

Що для цього потрібно зробити?

Для цього – Вам потрібно звернутися до територіальних підрозділів Державної міграційної служби.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як підтримати економіку під час війни.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.