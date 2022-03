Потрібна медична допомога, а зв’язку немає. Що робити?

Як отримати медичну допомогу, коли зник зв’язок.

Російські окупанти навмисно обстрілюють цивільну та критичну інфраструктуру, щоб створити гуманітарну катастрофу.

Вони намагаються пошкодити лінії зв’язку, щоб залишити людей без можливості викликати допомогу.

У таких умовах держава та мобільні оператори роблять все, щоб жодних перебоїв із мобільним зв’язком не було. І хоча масового відключення зв’язку не буде, проте треба знати як діяти у випадку перебоїв із мобільним зв’язком.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що робити, якщо вам потрібна допомога лікаря, а мобільного зв’язку немає.

Прості правила, яких слід дотримуватись

Пам’ятайте, що виходити з будинку чи укриття можна лише у випадку, коли це не загрожує власній безпеці.

Не виходьте без аптечки на великі відстані. Носіть із собою кровоспинний джут/турнікет за наявності.

Ми вже розповідали, що робити у критичних ситуаціях.

Зберігайте спокій, не піддавайтесь паніці, перевіряйте інформацію та будьте готовим до будь-якої ситуації!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати медичну допомогу телефоном.

Фото: Рexels

