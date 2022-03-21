Потрібна медична допомога, а зв’язку немає. Що робити?

Як отримати медичну допомогу, коли зник зв’язок.
Російські окупанти навмисно обстрілюють цивільну та критичну інфраструктуру, щоб створити гуманітарну катастрофу.
Вони намагаються пошкодити лінії зв’язку, щоб залишити людей без можливості викликати допомогу.
У таких умовах держава та мобільні оператори роблять все, щоб жодних перебоїв із мобільним зв’язком не було. І хоча масового відключення зв’язку не буде, проте треба знати як діяти у випадку перебоїв із мобільним зв’язком.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що робити, якщо вам потрібна допомога лікаря, а мобільного зв’язку немає.
Як отримати медичну допомогу, якщо зник мобільний зв’язок
Прості правила, яких слід дотримуватись
- Вивчіть адресу та маршрут до найближчого закладу охорони здоров’я.
Пам’ятайте, що виходити з будинку чи укриття можна лише у випадку, коли це не загрожує власній безпеці.
- Майте поруч аптечку із всім необхідним і запасом ліків, які приймаєте постійно.
Не виходьте без аптечки на великі відстані. Носіть із собою кровоспинний джут/турнікет за наявності.Також по темі: Як отримати медичну допомогу онлайн: чат Допомога для всіх у Telegram Медична допомога дітям онлайн: контакти лікарів-педіатрів "Тривожна" аптечка: які ліки в ній мають бути
- Знайте, як надати першу допомогу.
Ми вже розповідали, що робити у критичних ситуаціях.
- Слідкуйте за повідомленнями та рекомендаціями щодо надання медичної допомоги цивільному населенню від військово-цивільної адміністрації у своєму регіоні на офіційних каналах.
Зберігайте спокій, не піддавайтесь паніці, перевіряйте інформацію та будьте готовим до будь-якої ситуації!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати медичну допомогу телефоном.
Фото: Рexels