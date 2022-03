Головне – без паніки. Як надати першу допомогу при серцевому нападі

Перша допомога при серцевому нападі.

За умов війни необхідно знати, як надати першу допомогу в критичних ситуаціях.

Ранок у Великому Місті розповідає, як діяти при серцевому нападі чи втраті свідомості.

Читай і запам’ятовуй, адже ці знання можуть врятувати життя!

Перед тим, як людина знепритомніє, вона може відчувати, ніби задихається, не може зробити глибокий вдих.

Алгоритм дій, як допомогти людині:

1.Визначити наявність дихання;

2.Викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Номер 103;

3.За відсутності дихання розпочати серцево-легеневу реанімацію;

4.За наявності дихання перемістити постраждалого у стабільне положення;

5.Забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

Якщо людина приходить до тями та не відчуває негативних наслідків після непритомності, то можна обійтися без надання спеціалізованої медичної допомоги.

Достатньо напоїти її солодким чаєм і забезпечити спокій до повного відновлення сил.

Це головні ознаки серцевого нападу.

Якщо стався серцевий напад важливо не розгубитися та якомога скоріше надати домедичну допомогу.

Порядок дій при допомозі людини в якої стався серцевий напад:

Якщо людина втратила свідомість — слідкуйте за диханням і чекайте на приїзд швидкої допомоги.

Якщо дихання немає, необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію:

Головна небезпека — задуха власними блювотними масами. Щоб уникнути цього, тулуб та голову хворого слід повернути на бік.

Потрібно під голову покласти подушку чи те, що є під руками.

Ні в якому разі не можна утримувати руки та ноги потерпілого. При таких судомах потерпілий може зімкнути щелепи і прикусити язик, тому поки рот відкритий необхідно вкласти зім’ятий шматок тканини чи олівець.

Якщо щелепи вже зімкнуті, то відкривати їх (особливо ложками, вилками) не потрібно.

Фото: Рexels

