Головне – без паніки. Як надати першу допомогу при серцевому нападі

Перша допомога при серцевому нападі.

За умов війни необхідно знати, як надати першу допомогу в критичних ситуаціях.

Ранок у Великому Місті розповідає, як діяти при серцевому нападі чи втраті свідомості.

Читай і запам’ятовуй, адже ці знання можуть врятувати життя!

Як допомогти у разі втрати свідомості?

Перед тим, як людина знепритомніє, вона може відчувати, ніби задихається, не може зробити глибокий вдих.

Алгоритм дій, як допомогти людині:

1.Визначити наявність дихання;

2.Викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Номер 103;

3.За відсутності дихання розпочати серцево-легеневу реанімацію;

4.За наявності дихання перемістити постраждалого у стабільне положення;

5.Забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

Якщо людина приходить до тями та не відчуває негативних наслідків після непритомності, то можна обійтися без надання спеціалізованої медичної допомоги.

Достатньо напоїти її солодким чаєм і забезпечити спокій до повного відновлення сил.

Що робити у випадку серцевого нападу?

дискомфорт в центрі грудної клітки;

стискний, тягнучий біль за грудиною;

біль в лівій руці з проекцією в лікоть, мізинець, шию, нижню щелепу;

відчуття страху, часте дихання (більше ніж 30 дихальних рухів за хвилину);

холодний піт, нудота, запаморочення.

Це головні ознаки серцевого нападу.

Якщо помітили, що людині раптово стало зле і вона схопилась за серце — не проходьте повз, запропонуйте свою допомогу.

Якщо стався серцевий напад важливо не розгубитися та якомога скоріше надати домедичну допомогу.

Порядок дій при допомозі людини в якої стався серцевий напад:

Викликати бригаду екстреної медичної допомоги.

Перемістити постраждалого на спину чи надати зручне для нього положення.

Розстібнути одяг у постраждалого.

Забезпечити надходження свіжого повітря в приміщення.

Запитати у постраждалого, чи є в нього спеціально призначені ліки. Якщо є — допомогти прийняти ліки.

При можливості дати постраждалому розжувати таблетку аспірину (незалежно від прийому інших препаратів) за умови відсутності у нього алергічної реакції.

Забезпечити постійний нагляд за постраждалим.

Якщо людина втратила свідомість — слідкуйте за диханням і чекайте на приїзд швидкої допомоги.

Якщо дихання немає, необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію:

виконати 30 натискань на грудну клітку глибиною не менше 5 см (не більше 6 см), з частотою 100 натискань (не більше 120) за хвилину;

виконати 2 вдихи з використанням маски-клапану, дихальної маски, тощо. При відсутності захисних засобів можна не виконувати штучне дихання, а проводити тільки натискання на грудну клітку. Виконання двох вдихів повинно тривати не більше 5 секунд;

поперемінно повторювати попередні два пункти до приїзду швидкої. Змінювати особу, що проводить натиснення на грудну клітку, кожні 2 хвилини.

Як діяти при судомах

Головна небезпека — задуха власними блювотними масами. Щоб уникнути цього, тулуб та голову хворого слід повернути на бік.

Потрібно під голову покласти подушку чи те, що є під руками.

Ні в якому разі не можна утримувати руки та ноги потерпілого. При таких судомах потерпілий може зімкнути щелепи і прикусити язик, тому поки рот відкритий необхідно вкласти зім’ятий шматок тканини чи олівець.

Якщо щелепи вже зімкнуті, то відкривати їх (особливо ложками, вилками) не потрібно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як діяти, якщо не виходить викликати швидку

Фото: Рexels

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