“Тривожна” аптечка: які ліки в ній мають бути

Під час військових дій важливо бути готовими до будь-яких обставин.

Медикаменти й ліки мають бути із собою завжди, а тим більше в період особливої загрози.

Якісна підготовка до небезпеки – наша найсильніша зброя.

Розповідаємо, що має бути в тривожній аптечці.

Тривожна аптечка: найнеобхідніші ліки й засоби

Маски, рукавички, захисні окуляри, антисептик. Потурбуйтеся про індивідуальний захист

Перекис водню та хлоргексидин, аби обробляти можливі рани.

Спеціальні засоби, що знезаражують та очищують воду. Питна вода знадобиться за будь-яких обставин.

Жарознижувальні препарати й таблетки.

Абсорбенти, які борються з отруєнням.

Пребіотики й пробіотики, які допоможуть при кишкових розладах.

Знеболювальні пігулки.

Протизапальні препарати.

Заспокійливі краплі або таблетки (бажано на натуральній основі).

Протиалергічні препарати.

Стерильні бинти

Лейкопластир-стрічка, що можна відрізати й наклеїти на будь-яку частину тіла.

Еластичні бинти.

Гіпоалергенний лейкопластир.

Спеціальний бинт для термінової допомоги.

Засоби, що зупиняють кровотечу (спеціальна хустка, бандажі)

Серветки для обробки ран.

Будьте напоготові, але зберігайте спокій! Адже паніка затуманює розум і сповільнює всі наші дії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, коли звучить сигнал тривоги.

Фото: Pexels

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