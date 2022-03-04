“Тривожна” аптечка: які ліки в ній мають бути

Під час військових дій важливо бути готовими до будь-яких обставин.
Медикаменти й ліки мають бути із собою завжди, а тим більше в період особливої загрози.
Якісна підготовка до небезпеки – наша найсильніша зброя.
Розповідаємо, що має бути в тривожній аптечці.
Тривожна аптечка: найнеобхідніші ліки й засоби
- Маски, рукавички, захисні окуляри, антисептик. Потурбуйтеся про індивідуальний захист
- Перекис водню та хлоргексидин, аби обробляти можливі рани.
- Спеціальні засоби, що знезаражують та очищують воду. Питна вода знадобиться за будь-яких обставин.
- Жарознижувальні препарати й таблетки.
- Абсорбенти, які борються з отруєнням.
- Пребіотики й пробіотики, які допоможуть при кишкових розладах.
- Знеболювальні пігулки.
- Протизапальні препарати.
- Заспокійливі краплі або таблетки (бажано на натуральній основі).
- Протиалергічні препарати.
- Стерильні бинти
- Лейкопластир-стрічка, що можна відрізати й наклеїти на будь-яку частину тіла.
- Еластичні бинти.
- Гіпоалергенний лейкопластир.
- Спеціальний бинт для термінової допомоги.
- Засоби, що зупиняють кровотечу (спеціальна хустка, бандажі)
- Серветки для обробки ран.
Будьте напоготові, але зберігайте спокій! Адже паніка затуманює розум і сповільнює всі наші дії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, коли звучить сигнал тривоги.
Фото: Pexels