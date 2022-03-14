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ICTV Ранок 14.03.2022 08:45
14.03.2022 08:45
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Медична допомога дітям онлайн: контакти лікарів-педіатрів

Медична допомога дітям онлайн: контакти лікарів-педіатрів

Куди звертатися за медичною допомогою для дітей онлайн?

Наші лікарі мужньо продовжують рятувати сотні життів щодня, ризикуючи власною безпекою.

Вони готові цілодобово надавати допомогу тим, хто її потребує й бути поряд із пацієнтами за будь-яких обставин.

На жаль, у деяких регіонах України дібратися до медзакладів зараз майже неможливо, а маленькі пацієнти все ще пропонують допомоги.

Саме тому лікарі-волонтери KinderKlinik об’єдналися для надання допомоги українським дітям.

Розповідаємо, куди звертатися за медичною допомогою для дітей у період бойових дій.

Контакти педіатрів, що надають медичну допомогу онлайн під час війни

  • Педіатр Ганна Горбань 0503589490 viber, whatsapp
  • Педіатр Марія Крепак 0671444178 viber
  • Педіатр Олена Костюк 0677040551 viber, whatsapp, telegram
  • Педіатр Юлія Петручек 0632343774 viber
  • Педіатр Тетяна Петреман 0932085251 viber, whatsapp, telegram
  • Педіатр Татевік Насібян 0968028018 viber
  • Педіатр Світлана Печериця 0975717755 viber
  • Педіатр Діана Сажина 0954681119 viber
  • Педіатр Марта Матвійців 0931155012 viber
  • Педіатр, пульмонолог Галина Бойко 0676050578 viber
  • Педіатр, консультант з грудного вигодовування Ткачук Ольга 0953453178 viber
  • Педіатр, алерголог Ольга Горбатюк 0668453873 viber
  • Педіатр, алерголог Катерина Ковбаско 0934974855 Ковбаско viber
  • Педіатр, гастроентеролог Ірина Гаврилюк 0934820803 viber, telegram
  • Педіатр, гастроентеролог Олена Вельгус 0965262529 viber
  • Педіатр, гастроентеролог Тетяна Кузьменко 0936000474 viber
  • Педіатр, неонатолог Олена Єлфімова 0504778067 viber
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  • Анестезіолог, реаніматолог Михайло Білоус 380931471628 zoom, viber
  • Отоларинголог Ольга Коберник 0987099735 viber
  • Отоларинголог Лариса Кудь 0984982983 viber
  • Отоларинголог Олена Липовська 0987449999 viber
  • Отоларинголог Світлана Антоневич 0978072733 viber, telegram
  • Отоларинголог Олена Вовк 0958227724 viber
  • Отоларинголог Катерина Ясинецька 0969784994 viber
  • Офтальмолог Віолетта Павлишин 0677630509 viber
  • Гастроентеролог Галина Салтикова 0635938802 viber
  • Психолог Ірина Крещенко (Єгорова) 0501015254 viber, telegram
  • Офтальмолог Оксана Сабадаха 0936827983 viber
  • Невролог Людмила Шупрудько 0954194700 viber
  • Невролог Оксана Міхаеліс 0955325502 viber
  • Дерматолог Наталя Попова 0934851791 viber

Зверніть увагу на те, що консультації абсолютно безкоштовні.

Графік роботи відділень дитячої клініки буде опубліковано на сторінці у Фейсбуці пізніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати медичну допомогу в Telegram.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, Діти, медична допомога
14.03.2022 08:45



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