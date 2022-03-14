Медична допомога дітям онлайн: контакти лікарів-педіатрів

Куди звертатися за медичною допомогою для дітей онлайн?
Наші лікарі мужньо продовжують рятувати сотні життів щодня, ризикуючи власною безпекою.
Вони готові цілодобово надавати допомогу тим, хто її потребує й бути поряд із пацієнтами за будь-яких обставин.
На жаль, у деяких регіонах України дібратися до медзакладів зараз майже неможливо, а маленькі пацієнти все ще пропонують допомоги.
Саме тому лікарі-волонтери KinderKlinik об’єдналися для надання допомоги українським дітям.
Розповідаємо, куди звертатися за медичною допомогою для дітей у період бойових дій.
Контакти педіатрів, що надають медичну допомогу онлайн під час війни
- Педіатр Ганна Горбань 0503589490 viber, whatsapp
- Педіатр Марія Крепак 0671444178 viber
- Педіатр Олена Костюк 0677040551 viber, whatsapp, telegram
- Педіатр Юлія Петручек 0632343774 viber
- Педіатр Тетяна Петреман 0932085251 viber, whatsapp, telegram
- Педіатр Татевік Насібян 0968028018 viber
- Педіатр Світлана Печериця 0975717755 viber
- Педіатр Діана Сажина 0954681119 viber
- Педіатр Марта Матвійців 0931155012 viber
- Педіатр, пульмонолог Галина Бойко 0676050578 viber
- Педіатр, консультант з грудного вигодовування Ткачук Ольга 0953453178 viber
- Педіатр, алерголог Ольга Горбатюк 0668453873 viber
- Педіатр, алерголог Катерина Ковбаско 0934974855 Ковбаско viber
- Педіатр, гастроентеролог Ірина Гаврилюк 0934820803 viber, telegram
- Педіатр, гастроентеролог Олена Вельгус 0965262529 viber
- Педіатр, гастроентеролог Тетяна Кузьменко 0936000474 viber
- Педіатр, неонатолог Олена Єлфімова 0504778067 viber
- Анестезіолог, реаніматолог Михайло Білоус 380931471628 zoom, viber
- Отоларинголог Ольга Коберник 0987099735 viber
- Отоларинголог Лариса Кудь 0984982983 viber
- Отоларинголог Олена Липовська 0987449999 viber
- Отоларинголог Світлана Антоневич 0978072733 viber, telegram
- Отоларинголог Олена Вовк 0958227724 viber
- Отоларинголог Катерина Ясинецька 0969784994 viber
- Офтальмолог Віолетта Павлишин 0677630509 viber
- Гастроентеролог Галина Салтикова 0635938802 viber
- Психолог Ірина Крещенко (Єгорова) 0501015254 viber, telegram
- Офтальмолог Оксана Сабадаха 0936827983 viber
- Невролог Людмила Шупрудько 0954194700 viber
- Невролог Оксана Міхаеліс 0955325502 viber
- Дерматолог Наталя Попова 0934851791 viber
Зверніть увагу на те, що консультації абсолютно безкоштовні.
Графік роботи відділень дитячої клініки буде опубліковано на сторінці у Фейсбуці пізніше.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати медичну допомогу в Telegram.
Фото: Pexels