Медична допомога дітям онлайн: контакти лікарів-педіатрів

Куди звертатися за медичною допомогою для дітей онлайн?

Наші лікарі мужньо продовжують рятувати сотні життів щодня, ризикуючи власною безпекою.

Вони готові цілодобово надавати допомогу тим, хто її потребує й бути поряд із пацієнтами за будь-яких обставин.

На жаль, у деяких регіонах України дібратися до медзакладів зараз майже неможливо, а маленькі пацієнти все ще пропонують допомоги.

Саме тому лікарі-волонтери KinderKlinik об’єдналися для надання допомоги українським дітям.

Розповідаємо, куди звертатися за медичною допомогою для дітей у період бойових дій.

Зверніть увагу на те, що консультації абсолютно безкоштовні.

Графік роботи відділень дитячої клініки буде опубліковано на сторінці у Фейсбуці пізніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати медичну допомогу в Telegram.

Фото: Pexels

