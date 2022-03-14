Медична допомога дітям онлайн: контакти лікарів-педіатрів

Куди звертатися за медичною допомогою для дітей онлайн?

Наші лікарі мужньо продовжують рятувати сотні життів щодня, ризикуючи власною безпекою.

Вони готові цілодобово надавати допомогу тим, хто її потребує й бути поряд із пацієнтами за будь-яких обставин.

На жаль, у деяких регіонах України дібратися до медзакладів зараз майже неможливо, а маленькі пацієнти все ще пропонують допомоги.

Саме тому лікарі-волонтери KinderKlinik об’єдналися для надання допомоги українським дітям.

Розповідаємо, куди звертатися за медичною допомогою для дітей у період бойових дій.

Контакти педіатрів, що надають медичну допомогу онлайн під час війни

Педіатр Ганна Горбань 0503589490 viber, whatsapp

viber, whatsapp Педіатр Марія Крепак 0671444178 viber

viber Педіатр Олена Костюк 0677040551 viber, whatsapp, telegram

viber, whatsapp, telegram Педіатр Юлія Петручек 0632343774 viber

viber Педіатр Тетяна Петреман 0932085251 viber, whatsapp, telegram

viber, whatsapp, telegram Педіатр Татевік Насібян 0968028018 viber

viber Педіатр Світлана Печериця 0975717755 viber

viber Педіатр Діана Сажина 0954681119 viber

viber Педіатр Марта Матвійців 0931155012 viber

viber Педіатр, пульмонолог Галина Бойко 0676050578 viber

viber Педіатр, консультант з грудного вигодовування Ткачук Ольга 0953453178 viber

viber Педіатр, алерголог Ольга Горбатюк 0668453873 viber

viber Педіатр, алерголог Катерина Ковбаско 0934974855 Ковбаско viber

Ковбаско viber Педіатр, гастроентеролог Ірина Гаврилюк 0934820803 viber, telegram

viber, telegram Педіатр, гастроентеролог Олена Вельгус 0965262529 viber

viber Педіатр, гастроентеролог Тетяна Кузьменко 0936000474 viber

viber Педіатр, неонатолог Олена Єлфімова 0504778067 viber

Анестезіолог, реаніматолог Михайло Білоус 380931471628 zoom, viber

zoom, viber Отоларинголог Ольга Коберник 0987099735 viber

viber Отоларинголог Лариса Кудь 0984982983 viber

viber Отоларинголог Олена Липовська 0987449999 viber

viber Отоларинголог Світлана Антоневич 0978072733 viber, telegram

viber, telegram Отоларинголог Олена Вовк 0958227724 viber

viber Отоларинголог Катерина Ясинецька 0969784994 viber

viber Офтальмолог Віолетта Павлишин 0677630509 viber

viber Гастроентеролог Галина Салтикова 0635938802 viber

viber Психолог Ірина Крещенко (Єгорова) 0501015254 viber, telegram

viber, telegram Офтальмолог Оксана Сабадаха 0936827983 viber

viber Невролог Людмила Шупрудько 0954194700 viber

viber Невролог Оксана Міхаеліс 0955325502 viber

viber Дерматолог Наталя Попова 0934851791 viber

Зверніть увагу на те, що консультації абсолютно безкоштовні.

Графік роботи відділень дитячої клініки буде опубліковано на сторінці у Фейсбуці пізніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати медичну допомогу в Telegram.

Фото: Pexels

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