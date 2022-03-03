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ICTV Ранок 03.03.2022 09:00
03.03.2022 09:00
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Лікарі на зв’язку: як отримати медичну допомогу по телефону

Лікарі на зв’язку: як отримати медичну допомогу по телефону

Куди телефонувати, якщо немає змоги прийти до лікаря.

Хвороби атакували українців і до початку бойових дій.

Тепер, коли доводиться ночувати в бомбосховищах без опалення, тікаючи від обстрілів і ракетних ударів, імовірність захворіти підвищилася.

На жаль, за умов бойових дій дістатися до лікаря в певний період просто неможливо, а зле може стати під час повітряної тривоги чи комендантської години.

Розповідаємо, куди можна звернутися за медичною допомогою в критичних ситуаціях.

Куди телефонувати, якщо немає змоги прийти до лікаря

Коли приїхати до лікарні через обстріли чи заборону виходити на вулицю неможливо, на поміч приходять спеціалісти, що готові надати консультацію в режимі телефонної розмови.

Фахівці Першого медоб’єднання Львова готові безкоштовно надавати цілодобову медичну допомогу кожному українцю за номером: 067 118 09 19.

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Якщо у вас немає мобільного зв’язку, зателефонувати можна за міським номером: 032 258 11.

Ускладнення й біль, викликані тривалим перебуванням в одному положенні, допоможуть полегшити легкі вправи: нахиліться вбік, розведіть руки, зробіть спокійний глибокий вдих животом та розігніть хребет.

Не переохолоджуйтеся та дбайте про своє тепло.

Бережіть себе та рідних!

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Теги: війна в Україні, допомога, медична допомога
03.03.2022 09:00
Джерело: Факти ICTV. Здоров'я



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