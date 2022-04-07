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ICTV Ранок 07.04.2022 13:46
07.04.2022 13:46
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Як отримати медичну допомогу онлайн: чат Допомога для всіх у Telegram

Як отримати медичну допомогу онлайн: чат Допомога для всіх у Telegram

Як працює чат “Допомога для всіх”?

Небайдужі українці продовжують гуртуватися й допомагати одне одному.

Поки воїни на передовій захищають наші території, жінки плетуть спеціальні маскувальні сітки на танки, а лікарі об’єднуються для допомоги всім, хто зараз її потребує.

У період бойових дій багато людей залишилися без доступу до лікарень, але вихід усе одно є!

Телефон може стати вашим вірним помічником у разі надзвичайних подій.

Розповідаємо, як отримати безкоштовну консультацію лікаря в Телеграмі.

Як працює чат із медиками в Telegram?

Скільки людей у групі? 

За кілька днів до чату приєдналися понад 35 тисяч учасників.

Тисячі фахівців із різних клінік по всій Україні готові підтримати пацієнтів у важких ситуаціях.

Тут зібрані експерти, що лікують будь-які хвороби й розлади, тож допомогу отримати зможе кожен.

Посилання на чат: https://t.me/medicalforua

Як користуватися чатом? 

  • Щоб знайти потрібного лікаря, слід прописати відповідний хештег. Наприклад: #уролог, #проктолог, #кардіолог. Пробіли й тире в запит ставити не варто.
  • Якщо пацієнт не визначився з тим, який саме лікар йому потрібен, він може написати повідомлення із запитанням у чат без хештегу і дочекатися відповіді в приватних повідомленнях.
  • Пацієнтам, що вже отримали відповідь, слід видалити своє запитання, щоб не засмучувати чат.
  • Організатори чату просять учасників без медичної освіти не надавати жодних рекомендацій, адже група створена саме для професійної допомоги.
  • Не варто надсилати в групу зайву й непотрібну інформацію, адже вона може завадити допомогти людині, яка дійсно потребує підтримки лікаря.
Також по темі: "Тривожна" аптечка: які ліки в ній мають бути "Тривожна валіза": список речей першої необхідності Офлайн-месенджери: що робити, якщо зник зв’язок

Поширені запити в чаті

Люди все менше стали скаржитися на тривожні розлади й панічні атаки. Тепер найпопулярніші запити — методи, що допомагають позбутися від болю в хребті й невралгії, викликані тривалим перебуванням пацієнтів в одному положенні.

Люди в бомбосховищах дуже часто сидять у незручній позі й переохолоджуються.

Через це в них загострюються хронічні патології, кажуть лікарі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні чатботи в період війни.

Фото: Unsplash

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Теги: війна в Україні, лікарі, медична допомога, поради
07.04.2022 13:46
Джерело: Telegram



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