Отримати знання попри війну: контакти викладачів, що проводять безкоштовні заняття

Контакти викладачів, що проводять безкоштовні онлайн-уроки під час війни.
Війна змінила наш звичний ритм життя.
Затишні оселі довелося змінити на холодні бомбосховища, а замість усмішок на обличчях багатьох із нас з’явилися сльози.
Однак настав час бодай частково повертатися до звичного життя, аби відволікатися від нав’язливих думок.
Особливо важливо адаптувати дітей до нових умов і максимально займати чимось, аби ті не сумували вдома або в укриттях.
Дитячий фонд UNICEF Ukraine створив добірку викладачів, що готові проводити безкоштовні заняття для дітлахів різного віку, аби ті отримували якісні знання навіть у таких непростий час.
Контакти викладачів, що проводять безкоштовні онлайн-уроки під час війни
Англійська мова
Вікторія Цвід проводить щоденні безкоштовні групові заняття для підлітків від 12 до 14 років о 16:00 на платформі Zoom, із якою школярі встигли познайомитися під час карантину.
Вікторія також найближчим часом планує запустити заняття для старших класів.
Instagram: https://bit.ly/3KPkRkt
Telegram: https://bit.ly/3MYHsgo
Вікторія Малюкевич займається англійською зі школярами з першого по четвертий класи.
Facebook: https://bit.ly/3ib0bar
Юлія Меладед також формує групу з англійської для малечі
Facebook: https://bit.ly/3JkfARE
Українська мова
Ольга Щербакова проводить заняття з мови, а також робить для учнів кіноуроки.
Facebook: https://bit.ly/3KOlyuq
Математика
Ніна Дмитренко дає групові уроки з математики для школярів 3-4 класів.
Facebook: https://bit.ly/37uTzkR
Читання
Олена Магда безкоштовно навчає дошкільнят читати українською.
Facebook: https://bit.ly/3N82yZVТакож по темі: Медична допомога дітям онлайн: контакти лікарів-педіатрів Розвиток емоційного інтелекту й англійська: чим може здивувати дитячий садок онлайн під час війни Терапевтичний ефект. Ігри для зняття стресу у дітей
Інформатика
Анна Планкина дає безкоштовні уроки з інформатики для учнів 2-8 класів.
Facebook: https://bit.ly/3N82yZV
Tlegram: https://bit.ly/3KLsiZW
Творчість
Дар’я Торопова проводить безкоштовні заняття з малювання та макраме для дітей і дорослих на платформі Zoom.
Facebook: https://bit.ly/3IfbEAb
Співачка Марія Бурмака запускає щоденні 30–40-хвилинні трансляції у Facebook, де вона співає разом із дітьми. Долучитися може будь-хто.
Facebook: https://bit.ly/3CUWG1d
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розважити дитину в укритті.
Фото: Pexels