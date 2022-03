Отримати знання попри війну: контакти викладачів, що проводять безкоштовні заняття

Контакти викладачів, що проводять безкоштовні онлайн-уроки під час війни.

Війна змінила наш звичний ритм життя.

Затишні оселі довелося змінити на холодні бомбосховища, а замість усмішок на обличчях багатьох із нас з’явилися сльози.

Однак настав час бодай частково повертатися до звичного життя, аби відволікатися від нав’язливих думок.

Особливо важливо адаптувати дітей до нових умов і максимально займати чимось, аби ті не сумували вдома або в укриттях.

Дитячий фонд UNICEF Ukraine створив добірку викладачів, що готові проводити безкоштовні заняття для дітлахів різного віку, аби ті отримували якісні знання навіть у таких непростий час.

Вікторія Цвід проводить щоденні безкоштовні групові заняття для підлітків від 12 до 14 років о 16:00 на платформі Zoom, із якою школярі встигли познайомитися під час карантину.

Вікторія також найближчим часом планує запустити заняття для старших класів.

Instagram: https://bit.ly/3KPkRkt

Telegram: https://bit.ly/3MYHsgo

Вікторія Малюкевич займається англійською зі школярами з першого по четвертий класи.

Facebook: https://bit.ly/3ib0bar

Юлія Меладед також формує групу з англійської для малечі

Facebook: https://bit.ly/3JkfARE

Ольга Щербакова проводить заняття з мови, а також робить для учнів кіноуроки.

Facebook: https://bit.ly/3KOlyuq

Ніна Дмитренко дає групові уроки з математики для школярів 3-4 класів.

Facebook: https://bit.ly/37uTzkR

Олена Магда безкоштовно навчає дошкільнят читати українською.

Facebook: https://bit.ly/3N82yZV

Анна Планкина дає безкоштовні уроки з інформатики для учнів 2-8 класів.

Facebook: https://bit.ly/3N82yZV

Tlegram: https://bit.ly/3KLsiZW

Дар’я Торопова проводить безкоштовні заняття з малювання та макраме для дітей і дорослих на платформі Zoom.

Facebook: https://bit.ly/3IfbEAb

Співачка Марія Бурмака запускає щоденні 30–40-хвилинні трансляції у Facebook, де вона співає разом із дітьми. Долучитися може будь-хто.

Facebook: https://bit.ly/3CUWG1d

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розважити дитину в укритті.

Фото: Pexels

