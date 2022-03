Як розважити дитину в укритті: поради для батьків

Чим зайняти дитину в бомбосховищі?

За останні два тижні українським діткам довелося дуже швидко подорослішати, адже вони стали свідками найстрашніших подій для людства — війни.

Свої затишні ліжка малюки змінили на холодні підвали, де вони разом із батьками змушені ховатися від ворожих обстрілів.

У таких складних умовах дуже важливо приділяти малечі увагу й відволікати від жахіття всіма можливими способами.

Розповідаємо, як розважити дитину в бомбосховищі.

Пережити стрес набагато легше разом з улюбленими персонажами.

Мультики й цікаві історії допоможуть відволіктися і дорослим, і малечі.

Завантажити аудіоказки для прослуховування без підключення до мережі можна в Telegram-каналах “Павлуша і Ява”, а також “Аудіоказки”.

До речі, стрімінговий сервіс MEGOGO також надав безкоштовний доступ до дитячих мультиків, фільмів та казок в аудіоформаті.

Підвал — не найкраще місце для активних ігор, тож чому б не провести час із користю для інтелекту?

Видавництво “Ранок” потурбувалося про юних читачів і відкрило доступ до дитячої літератури в електронному форматі.

Аби завантажити книги для подальшого читання офлайн, потрібно зайти на сайт БараБука й обрати потрібні книжки.

На платформі література розподілена за віком і категоріями, тож кожен маленький книголюб знайде щось цікаве для себе.

До речі, сервіс Yakaboo також надає безкоштовний доступ до аудіо- та електронних книжок у своєму мобільному додатку.

Літературу можна завантажувати заздалегідь і читати без доступу до інтернету.

Якщо бачите, що дитині стало сумно, не соромтеся говорити із нею про всі події, що відбуваються навколо.

Намагайтеся делікатно виявити причину поганого настрою й підібрати цікаву тему для обговорення.

Якщо малечі страшно, спитайте, що саме лякає найбільше й запевніть її в тому, що зараз ви перебуваєте в безпеці.

Говоріть про серйозні речі, адже діти розуміють усе не гірше за дорослих.

Звісно, політичні питання краще не зачіпати, але загальне становище обговорити можна й потрібно.

За шкільні парти маленькі українці поки повернутися не можуть, але альтернатива все одно є.

Нова Українська Школа запустила корисні зустрічі з учителями в онлайн-форматі, до яких можуть доєднатися школярі з будь-якого куточку України.

Їх можна переглядати онлайн на Ютубі або ж брати участь в обговореннях у Зумі, із яким усі встигли познайомитися під час карантину.

На імпровізованих уроках діти навчатимуться креативно мислити й заспокоюватися в складних обставинах, тож нудно не буде нікому.

Розклад зустрічей можна дізнатися за посиланням.

Фото: Pexels

