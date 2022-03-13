Як розважити дитину в укритті: поради для батьків

Чим зайняти дитину в бомбосховищі?
За останні два тижні українським діткам довелося дуже швидко подорослішати, адже вони стали свідками найстрашніших подій для людства — війни.
Свої затишні ліжка малюки змінили на холодні підвали, де вони разом із батьками змушені ховатися від ворожих обстрілів.
У таких складних умовах дуже важливо приділяти малечі увагу й відволікати від жахіття всіма можливими способами.
Розповідаємо, як розважити дитину в бомбосховищі.
Як розважити дитину в підземному укритті?
Улюблені мультики й казки
Пережити стрес набагато легше разом з улюбленими персонажами.
Мультики й цікаві історії допоможуть відволіктися і дорослим, і малечі.
Завантажити аудіоказки для прослуховування без підключення до мережі можна в Telegram-каналах “Павлуша і Ява”, а також “Аудіоказки”.
До речі, стрімінговий сервіс MEGOGO також надав безкоштовний доступ до дитячих мультиків, фільмів та казок в аудіоформаті.
Безкоштовні книжки
Підвал — не найкраще місце для активних ігор, тож чому б не провести час із користю для інтелекту?
Видавництво “Ранок” потурбувалося про юних читачів і відкрило доступ до дитячої літератури в електронному форматі.
Аби завантажити книги для подальшого читання офлайн, потрібно зайти на сайт БараБука й обрати потрібні книжки.
На платформі література розподілена за віком і категоріями, тож кожен маленький книголюб знайде щось цікаве для себе.
До речі, сервіс Yakaboo також надає безкоштовний доступ до аудіо- та електронних книжок у своєму мобільному додатку.
Літературу можна завантажувати заздалегідь і читати без доступу до інтернету.
Відверті розмови
Якщо бачите, що дитині стало сумно, не соромтеся говорити із нею про всі події, що відбуваються навколо.
Намагайтеся делікатно виявити причину поганого настрою й підібрати цікаву тему для обговорення.
Якщо малечі страшно, спитайте, що саме лякає найбільше й запевніть її в тому, що зараз ви перебуваєте в безпеці.Також по темі: Діти й війна: як вберегти дитячу психіку Що не треба брати з собою в разі евакуації: які речі залишити вдома Діти проти війни: малюнки від маленьких українців, що розчулять кожного
Говоріть про серйозні речі, адже діти розуміють усе не гірше за дорослих.
Звісно, політичні питання краще не зачіпати, але загальне становище обговорити можна й потрібно.
Допомога від учителів
За шкільні парти маленькі українці поки повернутися не можуть, але альтернатива все одно є.
Нова Українська Школа запустила корисні зустрічі з учителями в онлайн-форматі, до яких можуть доєднатися школярі з будь-якого куточку України.
Їх можна переглядати онлайн на Ютубі або ж брати участь в обговореннях у Зумі, із яким усі встигли познайомитися під час карантину.
На імпровізованих уроках діти навчатимуться креативно мислити й заспокоюватися в складних обставинах, тож нудно не буде нікому.
Розклад зустрічей можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно говорити з дітьми про небезпеку під час бойових дій.
Фото: Pexels