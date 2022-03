Терапевтичний ефект. Ігри для зняття стресу у дітей

В які ігри грати з дітьми, щоб зменшити їх стрес та тривожність.

Ігри для дітей зараз вкрай важливі. Активності та заняття допомагають дітям впоратися з емоційним навантаженням та травмуванням.

Дитяча психологиня Світлана Ройз розповіла UNICEF, як за допомогою тілесних ранкових ігор з малечою впоратись з емоційним навантаженням і травмуванням.

“Доброго ранку носик, доброго ранку щічки, доброго ранку вушка, доброго ранку плечики, доброго ранку шийка і т.д.”

Торкайтесь різних частин тіла і промовляйте слова вітання (можна ще цілувати).

Так потрібно простись по всьому тілу.

Торкатись один одного різними способами.

Наприклад, як зайчик, змія чи лисиця хвостиком.

Спочатку “посипати” муку — пройтись легкими рухами по всьому тілу.

Потім “налити” води — рухи, що гладять.

Ліпимо тісто і робимо колобок — дитина сидить, обнявши себе руками. А дорослий обіймає її за спинку — це колобок у пічці.

Розкриваємо руки — колобок готовий.

Квадрат, трикутний, овал — цілувати лоб чи щічку багато разів так, щоб їх послідовність утворила форму.

Також можна надати поцілунок кольору — “Я тебе зараз цілую жовтим поцілунком, малиновий, райдужним тощо”.

Обійняти дитину ззаду за спинку і легенько погойдатись.

“Діду, де ти там? Не морозь нам (щічки, носик, животик і т.д.)”.

Дорослий каже слова і торкається до якоїсь своєї частини тіла.

Діти називають цю частину і теж її торкаються.

Потрібно пройтись по всьому тілу.

“Ліпимо” із тіла дитини сніговика.

Просимо напружити всі м’язи, наче він замерз. А потім “грієм” сонечком.

Дитина потроху “тане” і розслабляється.

Сонечко чи вода проходить (із нашими торканнями) по тілу зверху донизу.

Ніби змиває і освітлює все, що напружує, лякає, заважає.

Дитина сідає животиком до животика дорослого і міцно обіймає.

Можна на животі чи спині малювати пальчиком букви чи прості форми.

Дитина має вгадати, що це.

“Будиночок, в тебе ж підлога —ніжки”.

“Будиночок, в тебе є стіни — тулуб”.

“Будиночок, в тебе є дах — голова”.

Так проходимо по всьому тілу і гладимо відповідні місця.

Обіймати дитину сильніше з кожним разом.

Простукати себе, все тіло наче килимок, коли його вибивають.

Стукати себе по грудній клітині із криком “Я-я-я”, мов мавпа.

Розминати тіло, як тісто чи пластилін.

Запитати у дитини, ким вона хоче бути, якою квіткою чи деревом.

Потім торкнутись стоп і сказати: “В тебе дуже міцне коріння, воно із землі бере все, що потрібно для життя і тримає тебе”,

Потім торкнутись до боків і сказати: “У тебе такий стрункий і сильний, міцний, і гнучкий стовбур. Він може зігнутись, може схилитись, але ніколи не зламається. Він витримає всі вітри та урагани”.

Потім торкнутись голівки і сказати: “А це твоя крона — красива, ніжна, сильна. Ти — дерево Життя!”

