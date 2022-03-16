Терапевтичний ефект. Ігри для зняття стресу у дітей

В які ігри грати з дітьми, щоб зменшити їх стрес та тривожність.
Ігри для дітей зараз вкрай важливі. Активності та заняття допомагають дітям впоратися з емоційним навантаженням та травмуванням.
Дитяча психологиня Світлана Ройз розповіла UNICEF, як за допомогою тілесних ранкових ігор з малечою впоратись з емоційним навантаженням і травмуванням.
Тілесні ранкові ігри
Дитячі тілесні ігри
- Добрий ранок
“Доброго ранку носик, доброго ранку щічки, доброго ранку вушка, доброго ранку плечики, доброго ранку шийка і т.д.”
Торкайтесь різних частин тіла і промовляйте слова вітання (можна ще цілувати).
Так потрібно простись по всьому тілу.
- Різні доторки
Торкатись один одного різними способами.
Наприклад, як зайчик, змія чи лисиця хвостиком.
- Колобок
Спочатку “посипати” муку — пройтись легкими рухами по всьому тілу.
Потім “налити” води — рухи, що гладять.
Ліпимо тісто і робимо колобок — дитина сидить, обнявши себе руками. А дорослий обіймає її за спинку — це колобок у пічці.
Розкриваємо руки — колобок готовий.
- Поцілунки
Квадрат, трикутний, овал — цілувати лоб чи щічку багато разів так, щоб їх послідовність утворила форму.
Також можна надати поцілунок кольору — “Я тебе зараз цілую жовтим поцілунком, малиновий, райдужним тощо”.
- Люлечка
Обійняти дитину ззаду за спинку і легенько погойдатись.
- Діду
“Діду, де ти там? Не морозь нам (щічки, носик, животик і т.д.)”.
Дорослий каже слова і торкається до якоїсь своєї частини тіла.
Діти називають цю частину і теж її торкаються.
Потрібно пройтись по всьому тілу.
- Сніговик
“Ліпимо” із тіла дитини сніговика.
Просимо напружити всі м’язи, наче він замерз. А потім “грієм” сонечком.
Дитина потроху “тане” і розслабляється.Також по темі: Діти проти війни: малюнки від маленьких українців, що розчулять кожного Обійми, навушники, беруші: як підтримати дитину, яка боїться голосних звуків та вибухів Діти й війна: як вберегти дитячу психіку
- Очищення
Сонечко чи вода проходить (із нашими торканнями) по тілу зверху донизу.
Ніби змиває і освітлює все, що напружує, лякає, заважає.
- Кенгуру
Дитина сідає животиком до животика дорослого і міцно обіймає.
Можна на животі чи спині малювати пальчиком букви чи прості форми.
Дитина має вгадати, що це.
- Будиночок — ти
“Будиночок, в тебе ж підлога —ніжки”.
“Будиночок, в тебе є стіни — тулуб”.
“Будиночок, в тебе є дах — голова”.
Так проходимо по всьому тілу і гладимо відповідні місця.
- Призначити дитину головною по обіймах.
- Обійманці
Обіймати дитину сильніше з кожним разом.
- Килимок
Простукати себе, все тіло наче килимок, коли його вибивають.
- Орангутанг
Стукати себе по грудній клітині із криком “Я-я-я”, мов мавпа.
- Ліпка
Розминати тіло, як тісто чи пластилін.
- Квітка чи дерево
Запитати у дитини, ким вона хоче бути, якою квіткою чи деревом.
Потім торкнутись стоп і сказати: “В тебе дуже міцне коріння, воно із землі бере все, що потрібно для життя і тримає тебе”,
Потім торкнутись до боків і сказати: “У тебе такий стрункий і сильний, міцний, і гнучкий стовбур. Він може зігнутись, може схилитись, але ніколи не зламається. Він витримає всі вітри та урагани”.
Потім торкнутись голівки і сказати: “А це твоя крона — красива, ніжна, сильна. Ти — дерево Життя!”
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які слова говорити дитині під час бойових дій, щоб заспокоїти.
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