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ICTV Ранок 15.03.2022 14:00
15.03.2022 14:00
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Розвиток емоційного інтелекту й англійська: чим може здивувати дитячий садок онлайн під час війни

Розвиток емоційного інтелекту й англійська: чим може здивувати дитячий садок онлайн під час війни

Що пропонує безкоштовний онлайн-дитсадок?

У період війни дітям варто приділяти особливу увагу.

Їм так само важко, як і дорослим, адже щодня чутно постріли, а навколо бігають перелякані дорослі.

У такий непростий час потрібно займати малечу чимось, аби вона не сумувала, а звичайні освітні заклади не можуть функціонувати під час бойових дій.

Саме тому Освітній хаб запустив дитячий онлайн-садочок з пізнавальними відеоуроками та мультимедійними курсами, аби підтримати найменших українців.

Які корисні розваги пропонує дитячий онлайн-садочок?

В дистанційному дитсадку на малюків чекають:

  • Заняття з англійської мови, що допоможуть вивчити елементарну лексику.
  • Заняття з відомими зірками, які навчатимуть діток співати, малювати, танцювати, а також розповідатимуть цікаві казки.
  • Розвиток критичного мислення: малечу навчатимуть мовлення, математики, а також допоможуть розвинути пам’ять і увагу
  • Казка-йога для фізичного розвитку. Діти виконуватимуть вправи разом з тренером під час прослуховування казки.
  • Мультимедійні заняття з анімацією у форматі SCORM, що допоможуть розвинути інтелект, ознайомитися з професіями й самоорганізовуватися
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Зверніть увагу на те, що всі ролики можна буде переглянути в записі у відкритому доступі.

Тривалість онлайн-занять коливається від 10 до понад 30 хв.

Тривалість занять різна: від 10 хвилин до понад пів години. Усі відеоуроки зберігаються у вільному доступі на постійній основі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розважити дитину в укритті.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, дитячий садок
15.03.2022 14:00
Джерело: Вікна.tv



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