Розвиток емоційного інтелекту й англійська: чим може здивувати дитячий садок онлайн під час війни

Що пропонує безкоштовний онлайн-дитсадок?
У період війни дітям варто приділяти особливу увагу.
Їм так само важко, як і дорослим, адже щодня чутно постріли, а навколо бігають перелякані дорослі.
У такий непростий час потрібно займати малечу чимось, аби вона не сумувала, а звичайні освітні заклади не можуть функціонувати під час бойових дій.
Саме тому Освітній хаб запустив дитячий онлайн-садочок з пізнавальними відеоуроками та мультимедійними курсами, аби підтримати найменших українців.
Які корисні розваги пропонує дитячий онлайн-садочок?
В дистанційному дитсадку на малюків чекають:
- Заняття з англійської мови, що допоможуть вивчити елементарну лексику.
- Заняття з відомими зірками, які навчатимуть діток співати, малювати, танцювати, а також розповідатимуть цікаві казки.
- Розвиток критичного мислення: малечу навчатимуть мовлення, математики, а також допоможуть розвинути пам’ять і увагу
- Казка-йога для фізичного розвитку. Діти виконуватимуть вправи разом з тренером під час прослуховування казки.
- Мультимедійні заняття з анімацією у форматі SCORM, що допоможуть розвинути інтелект, ознайомитися з професіями й самоорганізовуватися
Зверніть увагу на те, що всі ролики можна буде переглянути в записі у відкритому доступі.
Тривалість онлайн-занять коливається від 10 до понад 30 хв.
Тривалість занять різна: від 10 хвилин до понад пів години. Усі відеоуроки зберігаються у вільному доступі на постійній основі.
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