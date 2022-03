Розвиток емоційного інтелекту й англійська: чим може здивувати дитячий садок онлайн під час війни

Що пропонує безкоштовний онлайн-дитсадок?

У період війни дітям варто приділяти особливу увагу.

Їм так само важко, як і дорослим, адже щодня чутно постріли, а навколо бігають перелякані дорослі.

У такий непростий час потрібно займати малечу чимось, аби вона не сумувала, а звичайні освітні заклади не можуть функціонувати під час бойових дій.

Саме тому Освітній хаб запустив дитячий онлайн-садочок з пізнавальними відеоуроками та мультимедійними курсами, аби підтримати найменших українців.

В дистанційному дитсадку на малюків чекають:

Зверніть увагу на те, що всі ролики можна буде переглянути в записі у відкритому доступі.

Тривалість онлайн-занять коливається від 10 до понад 30 хв.

Фото: Pexels

