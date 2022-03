Автомобілевози: як Укрзалізниця вивозить авто до Львова та скільки це коштує

Як скористуватись послугами вагону-автобілевозу від Укрзалізниці.

Відтепер можна скористатись послугою перевезення автомобіля у спеціально призначеному вагоні поїзда.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зараз подібні вагони курсують з Києва, Харкова, Дніпра до Львова.

До одного вагона вміщуються 8 автомобілів.

Вартість перевезення автівки становитиме 1200-1700 гривень за тонну ваги.

Оформити замовлення можна в касі відповідного вокзалу.

Харків’яни можуть це зробити у Львові. При отримані авто потрібно лише буде показати відповідну квитанцію.

За додатковими питаннями звертайтесь на цілодобову гарячу лінію за номером 0 800 503 111.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про легальний перетин кордону в різних країнах.

Фото: Укрзалізниця

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.