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ICTV Ранок 19.03.2022 07:40
19.03.2022 07:40
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Автомобілевози: як Укрзалізниця вивозить авто до Львова та скільки це коштує

Автомобілевози: як Укрзалізниця вивозить авто до Львова та скільки це коштує

Як скористуватись послугами вагону-автобілевозу від Укрзалізниці.

Відтепер можна скористатись послугою перевезення автомобіля у спеціально призначеному вагоні поїзда.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Як перевезти авто потягом

Зараз подібні вагони курсують з Києва, Харкова, Дніпра до Львова.

Автомобілевози доступні для замовлення щоденно в складі пасажирських поїздів.

До одного вагона вміщуються 8 автомобілів.

Вартість перевезення автівки становитиме 1200-1700 гривень за тонну ваги.

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Як замовити послугу

Оформити замовлення можна в касі відповідного вокзалу.

Харків’яни можуть це зробити  у Львові. При отримані авто потрібно лише буде показати відповідну квитанцію.

За додатковими питаннями звертайтесь на цілодобову гарячу лінію за номером 0 800 503 111.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про легальний перетин кордону в різних країнах.

Фото: Укрзалізниця

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Теги: автомобілі, Укрзалізниця
19.03.2022 07:40



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