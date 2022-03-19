Автомобілевози: як Укрзалізниця вивозить авто до Львова та скільки це коштує

Як скористуватись послугами вагону-автобілевозу від Укрзалізниці.
Відтепер можна скористатись послугою перевезення автомобіля у спеціально призначеному вагоні поїзда.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Як перевезти авто потягом
Зараз подібні вагони курсують з Києва, Харкова, Дніпра до Львова.
Автомобілевози доступні для замовлення щоденно в складі пасажирських поїздів.
До одного вагона вміщуються 8 автомобілів.
Вартість перевезення автівки становитиме 1200-1700 гривень за тонну ваги.Також по темі: Куди звертатися біженцям у Львові: пам'ятка для вимушених переселенців Допомога в соцмережах: корисні Telegram-канали для біженців Як переказати гроші українській армії в Дії: інструкція
Як замовити послугу
Оформити замовлення можна в касі відповідного вокзалу.
Харків’яни можуть це зробити у Львові. При отримані авто потрібно лише буде показати відповідну квитанцію.
За додатковими питаннями звертайтесь на цілодобову гарячу лінію за номером 0 800 503 111.
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Фото: Укрзалізниця