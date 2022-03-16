Легальний перетин кордону в різних країнах: особливості, про які варто знати

Особливості легального перетину кордонів у різних країнах.

Війна вже змусила покинути мільйони українців свої домівки на визначений термін.

Потік біженців не зменшується: щодня беззахисні люди продовжують втікати якомога далі від обстрілів окупантів.

Більшість європейських країн висловили готовність гостинно прийняти українських біженців на своїх територіях, тож на наших громадян чекають братські держави.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, як законно перетнути кордон з іншими країнами, аби ховатися від війни легально.

Особливості законного перетину кордону для українців з різними країнами

Польща

Поляки продемонстрували максимальну підтримку українцям і максимально спростили правила для в’їзду.

Потрібна “зелена карта” (страхування), якщо виїжджаєте на власному авто;

Скасовані карантинні обмеження для громадян України, ПЛР-тест або вакцинація необов’язкові;

Для перетину кордону потрібен внутрішній або закордонний паспорт;

Для виїзду дітей до 16 років достатньо показати свідоцтво про народження;

Спрощена процедура для перетину польського кордону з тваринами (Офіційно заявлено, що потрібно мати лиш ветеринарний паспорт. Якщо немає ветеринарного паспорта – потрібно заповнити декларацію, після чого тварина пройде огляд ветеринара. На практиці пропускають без жодних документів, всі необхідні можна зробити вже на території Польщі);

Інформація актуальна також для іноземців, які перебувають на території України на законних підставах.

Додаткову інформацію також можна знайти на офіційній сторінці для допомоги громадянам України.

Словаччина

Скасовані всі карантинні обмеження;

Можливий перетин кордону без закордонного паспорта. Для перетину кордону достатньо внутрішнього посвідчення особи;

Для виїзду дітей до 16 років достатньо пред’явити свідоцтво про народження;

До речі, відтепер в’їзд можливий також для осіб, які не мають чинного проїзного документа (біометричного паспорта).

У такому випадку необхідно попросити тимчасового або політичного притулку (азилу).

Якщо ви виїжджаєте з маленькою дитиною, бажано все ж мати її свідоцтво про народження.

Особам без дійсного паспорта рекомендовано мати при собі інші документи (наприклад, посвідчення особи, водійські права, посвідку на проживання в Україні, свідоцтва про народження дітей або навіть студентський квиток).

У разі перетину кордону дитини без супроводу, компетентний орган у співпраці з поліцією координує розміщення дитини в обраному закладі.

Зверніть увагу й на те, що Словацька Республіка приймає домашніх тварин на пунктах перетину кордону навіть без паспорта та вакцинації.

Особи, які супроводжують таких домашніх тварин, повинні заповнити бланк, який є також доступний на пунктах перетину кордону.

Угорщина

Можливий перетин кордону без закордонного паспорта чи внутрішнього. У разі відсутності будь-яких документів потрібна реєстрація в міграційній службі у м.Дебрецен;

Скасовані всі карантинні обмеження;



У трьох прикордонних областях Угорщини виділені готелі для розміщення громадян України.

У разі відсутності документів, під час перетину надаватиметься статус біженця.

Пункти пропуску “Дзвінкове” та “Косино” функціонують цілодобово.



Румунія

Для перетину кордону потрібен внутрішній або закордонний паспорт;

Для виїзду дітей до 16 років достатнім є свідоцтво про народження;

Скасовані карантинні обмеження для громадян України, ПЛР-тест або вакцинація необов’язкові;

Молдова

Скасовані карантинні обмеження для громадян України, ПЛР-тест або вакцинація необов’язкові;

Для перетину кордону потрібен внутрішній або закордонний паспорт;

Для виїзду дітей до 16 років достатнім є свідоцтво про народження;

Спрощена процедура для перетину польського кордону з тваринами (Офіційно заявлено, що потрібно мати лиш ветеринарний паспорт. Якщо немає ветеринарного паспорта, потрібно заповнити декларацію, після чого тварина пройде огляд ветеринара.

Можливий в’їзд на власному авто без “зелених карток”, в такому разі їх потрібно купити протягом 24 годин з моменту в’їзду;



Бюро міграції та притулку Молдови запустило гарячу лінію — 080001527, але служба 112 теж перенаправлятиме туди дзвінки.

Варто зазначити, що з 00:00 28 лютого тимчасово закривають пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю на центральній ділянці українсько-молдовського кордону (невизнана Придністровська молдавська республіка).

Тому краще обирати інші пункти пропуску.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти під час евакуації на вокзалі в Перемишлі.

Фото: Unsplash

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