Легальний перетин кордону в різних країнах: особливості, про які варто знати

Особливості легального перетину кордонів у різних країнах.

Війна вже змусила покинути мільйони українців свої домівки на визначений термін.

Потік біженців не зменшується: щодня беззахисні люди продовжують втікати якомога далі від обстрілів окупантів.

Більшість європейських країн висловили готовність гостинно прийняти українських біженців на своїх територіях, тож на наших громадян чекають братські держави.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, як законно перетнути кордон з іншими країнами, аби ховатися від війни легально.

Поляки продемонстрували максимальну підтримку українцям і максимально спростили правила для в’їзду.

Інформація актуальна також для іноземців, які перебувають на території України на законних підставах.

Додаткову інформацію також можна знайти на офіційній сторінці для допомоги громадянам України.

До речі, відтепер в’їзд можливий також для осіб, які не мають чинного проїзного документа (біометричного паспорта).

У такому випадку необхідно попросити тимчасового або політичного притулку (азилу).

Якщо ви виїжджаєте з маленькою дитиною, бажано все ж мати її свідоцтво про народження.

Особам без дійсного паспорта рекомендовано мати при собі інші документи (наприклад, посвідчення особи, водійські права, посвідку на проживання в Україні, свідоцтва про народження дітей або навіть студентський квиток).

У разі перетину кордону дитини без супроводу, компетентний орган у співпраці з поліцією координує розміщення дитини в обраному закладі.

Зверніть увагу й на те, що Словацька Республіка приймає домашніх тварин на пунктах перетину кордону навіть без паспорта та вакцинації.

Особи, які супроводжують таких домашніх тварин, повинні заповнити бланк, який є також доступний на пунктах перетину кордону.

У трьох прикордонних областях Угорщини виділені готелі для розміщення громадян України.

У разі відсутності документів, під час перетину надаватиметься статус біженця.

Пункти пропуску “Дзвінкове” та “Косино” функціонують цілодобово.



Бюро міграції та притулку Молдови запустило гарячу лінію — 080001527, але служба 112 теж перенаправлятиме туди дзвінки.

Варто зазначити, що з 00:00 28 лютого тимчасово закривають пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю на центральній ділянці українсько-молдовського кордону (невизнана Придністровська молдавська республіка).

Тому краще обирати інші пункти пропуску.

