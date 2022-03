Пам’ятка для біженців: як діяти після перетину кордону з Польщею

Що робити біженцям після приїзду в Польщу.

Війна змусила мільйони українців покинути свої домівки на невизначений термін і рятувати власне життя.

Щодня тисячі розгублених вимушених переселенців щодня прибувають на вокзали й намагаються дібратися до безпечних місць, просуваючись у нескінченних натовпах.

На щастя, сусідня Польща гостинно приймає українських біженців, а небайдужі волонтери готові цілодобово надавати допомогу тим, хто її потребує.

Та попри підтримку, слід мати чіткий план дій, аби не розгубитися за кордоном.

Розповідаємо, що робити втікачам від бойових дій після перетину кордону з Польщею.

В умовах війни небайдужі українці гуртуються й намагаються виїхати якомога далі від стрілянини й вибухів на власних автівках чи автобусах.

Проте найбезпечнішим транспортом для вимушеної подорожі все ж залишається потяг.

Дізнатися щоденний розклад поїздів можна на офіційному каналі УЗ в Telegram.

Зверніть увагу на те, що час прибуття може змінюватися через надзвичайні обставини.

Не везіть величезні валізи, забиті речами. Через егоїзм інших комусь може не вистачити місця в рятівному потязі.

Беріть найнеобхідніше: воду, мінімальний запас їжі, документи й кілька теплих речей.

Усі інші необхідні речі знайдуться в польських волонтерів.

Експертка з легалізації в Польщі Оксана Колесник заспокоює:

Домашніх улюбленців також можуть пропустити без документів, проте іноді прикордонники можуть і відмовити в проїзді тварини.

Якомога швидше знайдіть точки прийому, на яких чергують волонтери.

Вони готові надати їжу й теплі напої безкоштовно, якщо ви змерзнете.

Привітні водії допоможуть придбати картку польського мобільного оператора, аби ви могли користуватися мобільним інтернетом.

Її ціна — усього 5 злотих, тож не соромтеся просити про це!

Також варто заздалегідь знайти організації, що допомагають біженцям в конкретних містах. Зробити це можна в будь-якій соцмережі: Facebook, Telegram, Instagram.

Навіть якщо ви не маєте адреси проживання, водій доставить вас до центру, де розподіляють вимушених переселенців, а звідти ви зможете направитися до іншого тимчасового або постійного житла.

За речі й засоби особистої гігієни можете не хвилюватися — їх також нададуть безкоштовно.

Для українців, що змушені були покинути Батьківщину через бойові дії, проїзд у польському громадському транспорті безкоштовний.

Контролерам достатньо показати тільки паспорт і документ, що засвідчує перетин кордону.

Платити за квиток не потрібно і в міжміських та міжнародних потягах, що їздять Європою.

До речі, вимушені переселенці можуть розраховувати й на безкоштовну медичну допомогу в Польщі.

Оплачувати покупки можна українськими картками.

Кошти списуватимуться в польських злотих за курсом 7.3 (приблизно).

Якщо вам або вашим близьким потрібна підтримка у Вроцлаві, можете зателефонувати Оксані Колесник:

Viber +380972798699

Telegram +380953876191

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не треба брати з собою в разі евакуації.

Фото: Pixabay

