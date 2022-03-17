Програма Доступні ліки під час війни: де та як отримати препарати

Як працює програма Доступні ліки під час бойових дій в Україні?
За умов війни багато українців із хронічними захворюваннями опинились в особливій небезпеці.
Дістати необхідні ліки зараз не так просто.
Через бойові дії мільйони громадян залишилися без стабільного заробітку й потребують підтримки, як ніколи раніше, аби мати змогу отримати життєво важливі препарати.
НСЗУ запевнила українців у тому, що програма Доступні ліки не зупиняє свою роботу.
Розповідаємо, де та як можна отримати ліки за програмою під час війни.
Як працює програма Доступні ліки в умовах бойових дій?
Отримати препарати за програмою Доступні ліки можна і за паперовим, і за електронним рецептом.
Класичний паперовий варіант можна взяти в будь-якого лікаря, що надає медичну допомогу, без підписання декларації.
До речі, лікар, із яким у пацієнта підписана декларація, в умовах війни може виписати рецепт по телефону.
Знайти відкриту аптеку, що надає покупцям ліки за програмою під час війни також стало простіше.Також по темі: Медична допомога дітям онлайн: контакти лікарів-педіатрів "Тривожна" аптечка: які ліки в ній мають бути Лікарі на зв'язку: як отримати медичну допомогу по телефону
Для цього потрібно:
- відкрити електронну карту за посиланням;
- знайти на другій сторінці у фільтрах зліва графу “є відпущені”;
- поставити галочку навпроти слова “так”, щоб відфільтрувати аптеки, які відпускають Доступні ліки;
- звернути увагу на дату останньої видачі за рецептом в останній колонці таблиці;
- обрати аптеки, які відпускали Доступні ліки протягом останніх семи днів.
Отож, бережіть своє здоров’я та вірте в нашу перемогу!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де купити ліки в Києві.
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