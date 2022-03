Програма Доступні ліки під час війни: де та як отримати препарати

Як працює програма Доступні ліки під час бойових дій в Україні?

За умов війни багато українців із хронічними захворюваннями опинились в особливій небезпеці.

Дістати необхідні ліки зараз не так просто.

Через бойові дії мільйони громадян залишилися без стабільного заробітку й потребують підтримки, як ніколи раніше, аби мати змогу отримати життєво важливі препарати.

НСЗУ запевнила українців у тому, що програма Доступні ліки не зупиняє свою роботу.

Розповідаємо, де та як можна отримати ліки за програмою під час війни.

Отримати препарати за програмою Доступні ліки можна і за паперовим, і за електронним рецептом.

Класичний паперовий варіант можна взяти в будь-якого лікаря, що надає медичну допомогу, без підписання декларації.

До речі, лікар, із яким у пацієнта підписана декларація, в умовах війни може виписати рецепт по телефону.

Знайти відкриту аптеку, що надає покупцям ліки за програмою під час війни також стало простіше.

Для цього потрібно:

Отож, бережіть своє здоров’я та вірте в нашу перемогу!

Фото: Pexels

