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ICTV Ранок 17.03.2022 10:30
17.03.2022 10:30
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Програма Доступні ліки під час війни: де та як отримати препарати

Програма Доступні ліки під час війни: де та як отримати препарати

Як працює програма Доступні ліки під час бойових дій в Україні?

За умов війни багато українців із хронічними захворюваннями опинились в особливій небезпеці.

Дістати необхідні ліки зараз не так просто.

Через бойові дії мільйони громадян залишилися без стабільного заробітку й потребують підтримки, як ніколи раніше, аби мати змогу отримати життєво важливі препарати.

НСЗУ запевнила українців у тому, що програма Доступні ліки не зупиняє свою роботу.

Розповідаємо, де та як можна отримати ліки за програмою під час війни.

Як працює програма Доступні ліки в умовах бойових дій?

Отримати препарати за програмою Доступні ліки можна і за паперовим, і за електронним рецептом.

Класичний паперовий варіант можна взяти в будь-якого лікаря, що надає медичну допомогу, без підписання декларації.

До речі, лікар, із яким у пацієнта підписана декларація, в умовах війни може виписати рецепт по телефону.

Знайти відкриту аптеку, що надає покупцям ліки за програмою під час війни також стало простіше.

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Для цього потрібно:

  • відкрити електронну карту за посиланням;
  • знайти на другій сторінці у фільтрах зліва графу “є відпущені”;
  • поставити галочку навпроти слова “так”, щоб відфільтрувати аптеки, які відпускають Доступні ліки;
  • звернути увагу на дату останньої видачі за рецептом в останній колонці таблиці;
  • обрати аптеки, які відпускали Доступні ліки протягом останніх семи днів.

Отож, бережіть своє здоров’я та вірте в нашу перемогу!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де купити ліки в Києві.

Фото: Pexels

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Теги: аптеки, війна в Україні, Доступні ліки
17.03.2022 10:30
Джерело: НСЗУ



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