Лікарі на зв’язку: як отримати медичну допомогу по телефону

Куди телефонувати, якщо немає змоги прийти до лікаря.
Хвороби атакували українців і до початку бойових дій.
Тепер, коли доводиться ночувати в бомбосховищах без опалення, тікаючи від обстрілів і ракетних ударів, імовірність захворіти підвищилася.
На жаль, за умов бойових дій дістатися до лікаря в певний період просто неможливо, а зле може стати під час повітряної тривоги чи комендантської години.
Розповідаємо, куди можна звернутися за медичною допомогою в критичних ситуаціях.
Куди телефонувати, якщо немає змоги прийти до лікаря
Коли приїхати до лікарні через обстріли чи заборону виходити на вулицю неможливо, на поміч приходять спеціалісти, що готові надати консультацію в режимі телефонної розмови.
Фахівці Першого медоб’єднання Львова готові безкоштовно надавати цілодобову медичну допомогу кожному українцю за номером: 067 118 09 19.Також по темі: "Тривожна" аптечка: які ліки в ній мають бути Вдома, в авто, на вулиці: як урятуватися від обстрілів – дієві поради Як отримати медичну допомогу онлайн: чат Допомога для всіх у Telegram
Якщо у вас немає мобільного зв’язку, зателефонувати можна за міським номером: 032 258 11.
Ускладнення й біль, викликані тривалим перебуванням в одному положенні, допоможуть полегшити легкі вправи: нахиліться вбік, розведіть руки, зробіть спокійний глибокий вдих животом та розігніть хребет.
Не переохолоджуйтеся та дбайте про своє тепло.
Бережіть себе та рідних!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати безкоштовну онлайн-консультацію від психолога.
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