“Я захищу тебе”. Які слова потрібно говорити дитині під час війни

Як говорити з дитиною про війну та небезпеку.

На тлі війни, що розпочали російські окупаційні війська, українці живуть в тривозі своє життя та здоров’ї дітей.

Навіть, малюки здатні відчувати тривогу батьків.

Тому дорослим треба триматись з усіх сил і постійно говорити з дітьми.

UNICEF розповідає про практичні поради для розмов з дітьми, щоб заспокоїти та захистити їх.

Які фрази використовувати батькам:

1. “Поки я з тобою – ти в безпеці”;

2. “Я захищу тебе”;

3. “Я піклуюсь про тебе і про себе”;

4. “Наша армія та люди, які нас захищають дуже сильні, ми можемо на них покластися”;

5. “Коли тобі страшно, обов‘язково говори мені про це”;

6. “Коли ти будеш чути гучні звуки сирени – це означає, що нас захищають і нам потрібно заховатися, щоб було безпечніше”;

7. “Ми з усім впораємось”.

Крім слів, транслюйте своїй дитині підтримку через обійми та поцілунки.

Слухайте її та виражайте розуміння, коли їй страшно або коли вона панікує чи плаче.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зберегти дитячу психіку від травматичних подій під час війни.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.