Обійми, навушники, беруші: як підтримати дитину, яка боїться голосних звуків та вибухів

Як допомогти заспокоїтись дитині, яка боїться гучних вибухів.

Українці вже понад два тижні живуть в умовах війни, що розв’язав Кремль. Українські міста нищать ворожі 500-кілограмові бомби та касетні снаряди, що заборонені у всьому світі.

В підвалах та укриттях сидять українці, деякі не мають доступу до води, їжі та евакуації.

Діти страждають, і на це невимовно боляче дивитись. Можливо, хтось з них не розуміє, що відбувається, у когось залишаться психологічні травми на все життя.

Однак батьки повинні робити все можливе, а інколи й неможливе, задля їх захисту.

Організація UNICEF в Україні розповіла, як підтримати дитину, яка боїться голосних звуків та вибухів.

Перелік рекомендацій:

Надягніть дитині на голову шапку, додатково підгорніть її у районі вух. Можна зробити з тканини пов’язку, яка закриває вуха. Бажано обрати тканину, яка не викликає свербіж на шкірі.

За можливості, використовуйте беруші або спеціальні навушники, які приглушають звуки. Ввімкніть музику або аудіоказку через навушники.

Наспівуйте монотонним голосом улюблені пісні дитини, можна трохи похитуватись.

Якщо ваше серцебиття не прискорене, притисніть дитину до грудей так, щоб вона чула стукіт вашого серця. Можна накинути зверху будь-яку річ, яка відгородить вас від зовнішнього світу, можна затулити інше вухо долонею.

Використовуйте ковдру, простирадло, куртку, яку можна накинути на голову та приглушити звуки.

Уважно спостерігайте за дитиною, часто вони самі підказують, як їм допомогти.

Фото: Unsplash

