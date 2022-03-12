Домогти може кожен: як підтримати економіку України під час війни

Я кожен українець може допомогти економіці в умовах бойових дій?

Війна руйнує всі сфери нашого життя.

Вона залишає мирних жителів без домівок та їжі, знищує інфраструктуру міст, убиває невинних громадян.

Бойові дії завдають сильного удару й по економіці: міжнародна логістика зараз призупинена через закриті аеропорти, експорт неможливий, великі виробництва закриваються одне за одним.

У такі непрості часи ми маємо згуртуватися й усі разом допомогти нашій країні триматися на плаву.

Віцепрезидент однієї з потужних ІТ-фірм Роман Павлюк розповів, який вклад в економіку можуть зробити українці, аби зупинити її занепад.

Як кожен українець може підтримати економіку в умовах війни?

Тримайтеся за робоче місце

Не жертвуйте своїм робочим часом, якщо ваша компанія ще продовжує працювати під час бойових дій.

Волонтерство — це добре, але ви так само допоможете країні, якщо продовжите виконувати посадові обов’язки.

Не варто поливати брудом власників бізнесу, які залишилися на ринку після початку війни, адже саме на них зараз і тримається наша послаблена економіка.

Не припиняйте оборот коштів

Якщо маєте певні збереження або продовжуєте отримувати зарплатню, сміливо витрачайте гроші, так само як і до війни.

Платіть податки, оплачуйте послуги малого бізнесу, купуйте речі й різноманітні курси.

Саме ваші щоденні невеличкі вклади допоможуть бодай трохи зміцнити економіку.

Боріться за бізнес до останнього

Порада для підприємців: за жодних обставин не припиняйте роботу, якщо ваш бізнес розташований у відносно безпечних зонах зараз (західна Україна).

Не залишайте людей без робочих місць, якщо для цього немає вагомої причини!

Закордонна допомога

Через бойові дії Україну покинуло вже понад 2 мільйони громадян.

Якщо ви також були змушені евакуюватися, шукайте роботу закордоном якомога швидше.

Ваші мінімальні грошові перекази на допомогу армії або мирному населенню зараз дуже знадобляться Україні.

Окреме прохання до IT-бізнесу

Зараз наші програмісти — основні годувальники країни, адже саме їхня сфера продовжує функціонувати в умовах війни й приносити дохід.

Якщо ви працюєте в ІТ-сфері й евакуюєтеся закордон, не полишайте українські компанії.

Продовжуйте працювати на рідних роботодавців і сплачувати податки, які допоможуть нашій економіці не потонути через російський напад.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.

Фото: Pexels

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