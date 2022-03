Як діяти під час евакуації на вокзалі в Перемишлі – поради від Укрзалізниці

Що робити евакуйованим пасажирам на вокзалі в Перемишлі.

24 лютого Росія почала вчиняти кривавий злочин проти всього українського народу.

Постійні бомбардування й обстріли житлових будинків змушують тисячі мирних жителів рятувати своє життя й тікати з рідних міст.

Як би важко не було, під час евакуації варто діяти організовано й за планом, аби не залишитися на вокзалі й дібратися до безпечного місця.

Польща гостинно приймає вимушених переселенців, тож багато українців тікають від війни саме туди.

Розповідаємо, як діяти на залізничній станції в Перемишлі.

Пасажири з України приїжджають на перон №5 та обов’язково проходять паспортний контроль, адже Перемишль — це територія Польщі.

Після проходження всіх необхідних процедур українці мають змогу отримати воду або їжу за потреби, а також дізнатися подробиці про найближчі рейси поїздів.

Перемишль — це своєрідний проміжний пункт між Україною й цілою низкою польських міст (Варшава, Краків, Познань, Катовіце і т.д).

Зауважте, що додаткових рейсів не показують на спеціальних табло, їх немає звичайному розкладі.

Саме тому потрібно уважно слухати всі оголошення на станції або дізнаватися інформацію у волонтерів.

Українці звільняються від за проїзд на польських потягах.

Аби отримати безкоштовний квиток на поїзд Інтерсіті, пасажиру потрібно показати паспорт громадянина України.

Пасажирам регіональних поїздів взагалі не потрібно пред’являти ніяких додаткових документів: квитки можна отримати в кондуктора, який ходитиме вагонами.

Вартість за проїзд на потягах польської залізниці коливається від 50 до 400 гривень.

Потяги, що курсують до Львова, також безкоштовні для українських пасажирів.

Українці можуть пройти паспортний контроль у міжнародному терміналі біля перону №5 і зачекати на наступний поїзд.

Укрзалізниця наголошує на тому, що всім пасажирам варто зберігати спокій, ввічливість і людяність.

Потяги курсують регулярно, тож всі охочі точно зможуть дібратися до безпечних населених пунктів.

Фото: Pexels

