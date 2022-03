Як отримати медичну допомогу онлайн: чат Допомога для всіх у Telegram

Як працює чат “Допомога для всіх”?

Небайдужі українці продовжують гуртуватися й допомагати одне одному.

Поки воїни на передовій захищають наші території, жінки плетуть спеціальні маскувальні сітки на танки, а лікарі об’єднуються для допомоги всім, хто зараз її потребує.

У період бойових дій багато людей залишилися без доступу до лікарень, але вихід усе одно є!

Телефон може стати вашим вірним помічником у разі надзвичайних подій.

Розповідаємо, як отримати безкоштовну консультацію лікаря в Телеграмі.

За кілька днів до чату приєдналися понад 35 тисяч учасників.

Тисячі фахівців із різних клінік по всій Україні готові підтримати пацієнтів у важких ситуаціях.

Тут зібрані експерти, що лікують будь-які хвороби й розлади, тож допомогу отримати зможе кожен.

Посилання на чат: https://t.me/medicalforua

Люди все менше стали скаржитися на тривожні розлади й панічні атаки. Тепер найпопулярніші запити — методи, що допомагають позбутися від болю в хребті й невралгії, викликані тривалим перебуванням пацієнтів в одному положенні.

Люди в бомбосховищах дуже часто сидять у незручній позі й переохолоджуються.

Через це в них загострюються хронічні патології, кажуть лікарі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні чатботи в період війни.

Фото: Unsplash

