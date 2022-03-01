Як отримати медичну допомогу онлайн: чат Допомога для всіх у Telegram

Як працює чат “Допомога для всіх”?
Небайдужі українці продовжують гуртуватися й допомагати одне одному.
Поки воїни на передовій захищають наші території, жінки плетуть спеціальні маскувальні сітки на танки, а лікарі об’єднуються для допомоги всім, хто зараз її потребує.
У період бойових дій багато людей залишилися без доступу до лікарень, але вихід усе одно є!
Телефон може стати вашим вірним помічником у разі надзвичайних подій.
Розповідаємо, як отримати безкоштовну консультацію лікаря в Телеграмі.
Як працює чат із медиками в Telegram?
Скільки людей у групі?
За кілька днів до чату приєдналися понад 35 тисяч учасників.
Тисячі фахівців із різних клінік по всій Україні готові підтримати пацієнтів у важких ситуаціях.
Тут зібрані експерти, що лікують будь-які хвороби й розлади, тож допомогу отримати зможе кожен.
Посилання на чат: https://t.me/medicalforua
Як користуватися чатом?
- Щоб знайти потрібного лікаря, слід прописати відповідний хештег. Наприклад: #уролог, #проктолог, #кардіолог. Пробіли й тире в запит ставити не варто.
- Якщо пацієнт не визначився з тим, який саме лікар йому потрібен, він може написати повідомлення із запитанням у чат без хештегу і дочекатися відповіді в приватних повідомленнях.
- Пацієнтам, що вже отримали відповідь, слід видалити своє запитання, щоб не засмучувати чат.
- Організатори чату просять учасників без медичної освіти не надавати жодних рекомендацій, адже група створена саме для професійної допомоги.
- Не варто надсилати в групу зайву й непотрібну інформацію, адже вона може завадити допомогти людині, яка дійсно потребує підтримки лікаря.
Поширені запити в чаті
Люди все менше стали скаржитися на тривожні розлади й панічні атаки. Тепер найпопулярніші запити — методи, що допомагають позбутися від болю в хребті й невралгії, викликані тривалим перебуванням пацієнтів в одному положенні.
Люди в бомбосховищах дуже часто сидять у незручній позі й переохолоджуються.
Через це в них загострюються хронічні патології, кажуть лікарі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні чатботи в період війни.
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