Як отримати медичну допомогу онлайн: чат Допомога для всіх у Telegram

Як працює чат “Допомога для всіх”?

Небайдужі українці продовжують гуртуватися й допомагати одне одному.

Поки воїни на передовій захищають наші території, жінки плетуть спеціальні маскувальні сітки на танки, а лікарі об’єднуються для допомоги всім, хто зараз її потребує.

У період бойових дій багато людей залишилися без доступу до лікарень, але вихід усе одно є!

Телефон може стати вашим вірним помічником у разі надзвичайних подій.

Розповідаємо, як отримати безкоштовну консультацію лікаря в Телеграмі.

Як працює чат із медиками в Telegram?

Скільки людей у групі?

За кілька днів до чату приєдналися понад 35 тисяч учасників.

Тисячі фахівців із різних клінік по всій Україні готові підтримати пацієнтів у важких ситуаціях.

Тут зібрані експерти, що лікують будь-які хвороби й розлади, тож допомогу отримати зможе кожен.

Посилання на чат: https://t.me/medicalforua

Як користуватися чатом?

Щоб знайти потрібного лікаря, слід прописати відповідний хештег. Наприклад: #уролог, #проктолог, #кардіолог. Пробіли й тире в запит ставити не варто.

Якщо пацієнт не визначився з тим, який саме лікар йому потрібен, він може написати повідомлення із запитанням у чат без хештегу і дочекатися відповіді в приватних повідомленнях.

Пацієнтам, що вже отримали відповідь, слід видалити своє запитання, щоб не засмучувати чат.

Організатори чату просять учасників без медичної освіти не надавати жодних рекомендацій, адже група створена саме для професійної допомоги.

Не варто надсилати в групу зайву й непотрібну інформацію, адже вона може завадити допомогти людині, яка дійсно потребує підтримки лікаря.

Поширені запити в чаті

Люди все менше стали скаржитися на тривожні розлади й панічні атаки. Тепер найпопулярніші запити — методи, що допомагають позбутися від болю в хребті й невралгії, викликані тривалим перебуванням пацієнтів в одному положенні.

Люди в бомбосховищах дуже часто сидять у незручній позі й переохолоджуються.

Через це в них загострюються хронічні патології, кажуть лікарі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні чатботи в період війни.

Фото: Unsplash

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