Без фільтрів: за допомогою чого можна очистити воду?

Як в домашніх умовах очистити воду.

Питання поставок чистої питної води нині стоїть гостро. Адже окупанти, обстрілюючи мирні міста, перекривають громадянам доступ до пунктів видачі води.

А доставка питної води в Києві чи інших містах припинилось.

Львівська обласна державна адміністрація радить, як самостійно очищувати воду в критичних умовах.

Першим, і найпопулярнішим способом профільтрувати воду, є кип’ятіння.

Звісно, зі збільшенням температури більшість бактерій та вірусів гинуть, але для бажаного результату процедура має тривати хоча б 5-10 хвилин.

Другим, і по факту протилежним способом, є заморожування.

Тут за основу взято іншу властивість води – прагнення будувати ідеальну кристалічну решітку при переході до твердого стану.

Скористатись такою особливістю води доволі просто: наливаєте у каструлю води, але не до самого верху і ставите у морозильну камеру на дерев’яну чи картонну підставку.

Через певний проміжок часу (орієнтовно кілька годин, залежно від об’єму та потужності морозильної камери), коли приблизно половина води перетвориться в тверду субстанцію, пробиваєте лід зверху і виливаєте «брудний залишок».

Третій спосіб – адсорбувати із води деякі органічні сполуки, окисники, неприємний запах та присмак може звичайне активоване вугілля у таблетках.

Його краще подрібнити (аби збільшити активну площу) та замотати у марлю чи навіть вату, аби чорний пил не просочився в очищену воду.

Важливо! Не забувайте брати з собою в укриття воду – 3 л на людину. Не можна доводити організм до зневоднення

Фото: Unsplash

