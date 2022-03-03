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ICTV Ранок 03.03.2022 15:55
03.03.2022 15:55
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Як діяти в разі пожежі в будинку – інструкція

Як діяти в разі пожежі в будинку – інструкція

Що робити, якщо ваш будинок починає горіти?

24 лютого стало для України днем, який перевернув усе наше життя.

На жаль, небо посіріло не тільки від суму за нашу Батьківщину, а й від диму постійних пожеж.

Поняття совісті й гідності для окупантів зовсім незнайоме, адже вони ціляться у звичайні спальні райони, залишаючи сотні мирних жителів без даху над головою.

Під час обстрілу й подальшого горіння будівлі важливо діяти раціонально й швидко, аби вберегти своє життя.

Розповідаємо, що робити в разі пожежі в будинку.

Як діяти в разі пожежі в будинку

Сконцентруйся

Паніка — наш найлютіший ворог у небезпечних ситуаціях.

Вона забирає дорогоцінний час і сковує рухи, тож із нею необхідно боротися.

Намагайся якомога швидше зателефонувати в спеціальну службу (номер 101).

Чітко й швидко надай оператору всю необхідну інформацію: де ти перебуваєш, що саме горить і т.д.

Забезпеч доступ до холодного повітря

Якомога швидше лягай на підлогу й ковтай прохолодне повітря, адже гаряче за законами фізики підіймається до стелі.

До речі, сама температура підлоги буде нижчою, ніж в інших місцях будівлі.

Захистися від чадного газу

Найчастіше люди під час пожеж помирають не від самого вогню, а від отруєння чадним газом.

Обов’язково закрий обличчя й дихальні шляхи вологою тканиною чи серветкою.

Якщо доступу до води немає, не соромся змочити тканину біологічним шляхом.

пожежник

Перевір доступні виходи

Не намагайся бігти й одразу відчиняти всі можливі двері.

У такій ситуації діяти варто вкрай обережно.

Рухайся до дверей підлогою, плазуючи.

Якщо є можливість, перекрий газовий вентиль.

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Обов’язково перевір температуру ручки, перш ніж відчиняти двері.

Якщо ручка гаряча — виходити назовні не можна, адже там лютує вогонь.

Якщо ж температура нормальна, спробуй вийти та не забудь щільно зачинити двері після себе, щоб бодай якось стримати полум’я.

Чого не можна робити?

За жодних умов не користуйся ліфтом у житловому будинку під час пожежі.

Шукай будь-які вільні сходи.

Пам’ятай, що під час пожежі категорично заборонено відчиняти вікна в кімнаті, де вирує полум’я, адже кисень його тільки підсилить.

Якщо ти рятуєшся разом із дитиною, не залишай її позаду себе. Вона має йти спереду, щоб не зникнути з твого поля зору.

пожежник

Що робити, якщо приміщення заблоковане?

Знайди кімнату, що розташована якомога далі від епіцентру загоряння.

Якщо має можливість, змочи багато тканини дорогою до тимчасового укриття.

Щілину між дверцятами й підлогою в безпечній кімнаті також потрібно затулити вологою тканиною.

Якщо пожежа почалася не у твоїй оселі, але вийти змоги вже немає, заклади мокрим ганчір’ям усі двері й особливу увагу приділи вхідній.

Відчинити вікно можна тільки за умови, що у квартирі точно немає вогню.

Як діяти посеред полум’я?

Не намагайся підвестися з підлоги.

Вдихай повітря тільки через вологу тканину, не прибирай її від обличчя.

За можливісті накрийся мокрою ганчіркою, щоб захистити тіло й голову.

Голосно кричи, аби рятувальники могли тебе знайти.

Не варто намагатися вистрибнути з вікно, якщо воно розташоване вище, аніж на другому поверсі.

Готуйся до будь-яких подій, щоб вони тебе не лякали!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятуватися під час обвалу будинку.

Фото: Pexels

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Теги: інструкція, бойові дії, пожежа
03.03.2022 15:55
Джерело: Вікна.tv



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