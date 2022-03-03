Як діяти в разі пожежі в будинку – інструкція

Що робити, якщо ваш будинок починає горіти?
24 лютого стало для України днем, який перевернув усе наше життя.
На жаль, небо посіріло не тільки від суму за нашу Батьківщину, а й від диму постійних пожеж.
Поняття совісті й гідності для окупантів зовсім незнайоме, адже вони ціляться у звичайні спальні райони, залишаючи сотні мирних жителів без даху над головою.
Під час обстрілу й подальшого горіння будівлі важливо діяти раціонально й швидко, аби вберегти своє життя.
Розповідаємо, що робити в разі пожежі в будинку.
Як діяти в разі пожежі в будинку
Сконцентруйся
Паніка — наш найлютіший ворог у небезпечних ситуаціях.
Вона забирає дорогоцінний час і сковує рухи, тож із нею необхідно боротися.
Намагайся якомога швидше зателефонувати в спеціальну службу (номер 101).
Чітко й швидко надай оператору всю необхідну інформацію: де ти перебуваєш, що саме горить і т.д.
Забезпеч доступ до холодного повітря
Якомога швидше лягай на підлогу й ковтай прохолодне повітря, адже гаряче за законами фізики підіймається до стелі.
До речі, сама температура підлоги буде нижчою, ніж в інших місцях будівлі.
Захистися від чадного газу
Найчастіше люди під час пожеж помирають не від самого вогню, а від отруєння чадним газом.
Обов’язково закрий обличчя й дихальні шляхи вологою тканиною чи серветкою.
Якщо доступу до води немає, не соромся змочити тканину біологічним шляхом.
Перевір доступні виходи
Не намагайся бігти й одразу відчиняти всі можливі двері.
У такій ситуації діяти варто вкрай обережно.
Рухайся до дверей підлогою, плазуючи.
Якщо є можливість, перекрий газовий вентиль.Також по темі: Що робити, якщо чутно сигнал тривоги Офлайн-месенджери: що робити, якщо зник зв’язок Удар по нафтобазі в Чернігові. Що робити у разі атаки на хімічних об'єктах
Обов’язково перевір температуру ручки, перш ніж відчиняти двері.
Якщо ручка гаряча — виходити назовні не можна, адже там лютує вогонь.
Якщо ж температура нормальна, спробуй вийти та не забудь щільно зачинити двері після себе, щоб бодай якось стримати полум’я.
Чого не можна робити?
За жодних умов не користуйся ліфтом у житловому будинку під час пожежі.
Шукай будь-які вільні сходи.
Пам’ятай, що під час пожежі категорично заборонено відчиняти вікна в кімнаті, де вирує полум’я, адже кисень його тільки підсилить.
Якщо ти рятуєшся разом із дитиною, не залишай її позаду себе. Вона має йти спереду, щоб не зникнути з твого поля зору.
Що робити, якщо приміщення заблоковане?
Знайди кімнату, що розташована якомога далі від епіцентру загоряння.
Якщо має можливість, змочи багато тканини дорогою до тимчасового укриття.
Щілину між дверцятами й підлогою в безпечній кімнаті також потрібно затулити вологою тканиною.
Якщо пожежа почалася не у твоїй оселі, але вийти змоги вже немає, заклади мокрим ганчір’ям усі двері й особливу увагу приділи вхідній.
Відчинити вікно можна тільки за умови, що у квартирі точно немає вогню.
Як діяти посеред полум’я?
Не намагайся підвестися з підлоги.
Вдихай повітря тільки через вологу тканину, не прибирай її від обличчя.
За можливісті накрийся мокрою ганчіркою, щоб захистити тіло й голову.
Голосно кричи, аби рятувальники могли тебе знайти.
Не варто намагатися вистрибнути з вікно, якщо воно розташоване вище, аніж на другому поверсі.
Готуйся до будь-яких подій, щоб вони тебе не лякали!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятуватися під час обвалу будинку.
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