Як діяти в разі пожежі в будинку – інструкція

Що робити, якщо ваш будинок починає горіти?

24 лютого стало для України днем, який перевернув усе наше життя.

На жаль, небо посіріло не тільки від суму за нашу Батьківщину, а й від диму постійних пожеж.

Поняття совісті й гідності для окупантів зовсім незнайоме, адже вони ціляться у звичайні спальні райони, залишаючи сотні мирних жителів без даху над головою.

Під час обстрілу й подальшого горіння будівлі важливо діяти раціонально й швидко, аби вберегти своє життя.

Розповідаємо, що робити в разі пожежі в будинку.

Паніка — наш найлютіший ворог у небезпечних ситуаціях.

Вона забирає дорогоцінний час і сковує рухи, тож із нею необхідно боротися.

Намагайся якомога швидше зателефонувати в спеціальну службу (номер 101).

Чітко й швидко надай оператору всю необхідну інформацію: де ти перебуваєш, що саме горить і т.д.

Якомога швидше лягай на підлогу й ковтай прохолодне повітря, адже гаряче за законами фізики підіймається до стелі.

До речі, сама температура підлоги буде нижчою, ніж в інших місцях будівлі.

Найчастіше люди під час пожеж помирають не від самого вогню, а від отруєння чадним газом.

Обов’язково закрий обличчя й дихальні шляхи вологою тканиною чи серветкою.

Якщо доступу до води немає, не соромся змочити тканину біологічним шляхом.

Не намагайся бігти й одразу відчиняти всі можливі двері.

У такій ситуації діяти варто вкрай обережно.

Рухайся до дверей підлогою, плазуючи.

Якщо є можливість, перекрий газовий вентиль.

Обов’язково перевір температуру ручки, перш ніж відчиняти двері.

Якщо ручка гаряча — виходити назовні не можна, адже там лютує вогонь.

Якщо ж температура нормальна, спробуй вийти та не забудь щільно зачинити двері після себе, щоб бодай якось стримати полум’я.

За жодних умов не користуйся ліфтом у житловому будинку під час пожежі.

Шукай будь-які вільні сходи.

Якщо ти рятуєшся разом із дитиною, не залишай її позаду себе. Вона має йти спереду, щоб не зникнути з твого поля зору.

Знайди кімнату, що розташована якомога далі від епіцентру загоряння.

Якщо має можливість, змочи багато тканини дорогою до тимчасового укриття.

Щілину між дверцятами й підлогою в безпечній кімнаті також потрібно затулити вологою тканиною.

Якщо пожежа почалася не у твоїй оселі, але вийти змоги вже немає, заклади мокрим ганчір’ям усі двері й особливу увагу приділи вхідній.

Відчинити вікно можна тільки за умови, що у квартирі точно немає вогню.

Не намагайся підвестися з підлоги.

Вдихай повітря тільки через вологу тканину, не прибирай її від обличчя.

Голосно кричи, аби рятувальники могли тебе знайти.

Не варто намагатися вистрибнути з вікно, якщо воно розташоване вище, аніж на другому поверсі.

Готуйся до будь-яких подій, щоб вони тебе не лякали!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятуватися під час обвалу будинку.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.