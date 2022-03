Рятуємо кишківник від стресів під час війни: список корисних продуктів

Як налагодити роботу кишківника під час бойових дій?

Війна змінила життя мільйонів українців.

Мирне небо затягнулося сірим димом від ракет, а затишні оселі перетворилися на холодні бомбосховища.

У таких умовах дуже важко слідкувати за своїм харчуванням, проте робити це необхідно.

Наш організм зараз постійно страждає від стресу й недоїдання, тож варто приділити особливу увагу своєму здоров’ю під час бойових дій.

Саме тому Ранок у Великому Місті підготував добірку продуктів, що мають послаблювальну дію й допоможуть відновити нормальну роботу кишківника.

Грубі рослині волокна не лише стимулюють рухову активність товстої кишки, а й є природними пробіотиками.

Тобто використовуються як джерело для живлення “корисної” кишкової мікрофлори.

До них відносяться:

Друге місце в нашому списку займають цукристі речовини та продукти, що їх містять — буряковий і тростинний цукор, мед, незбиране молоко, варення, солодкі фрукти й соки з них.

Вуглеводи, які є в їх складі, за рахунок своєї високої молекулярної маси, залучають у кишківник велику кількість рідини, що посилює проносну дію.

Органічні кислоти збільшують виділення рідини в кишківнику, що неодмінно обертається послаблювальною дією.

До них слід віднести:

Оселедець, солоні овочі, солонина та ікра містять велику кількість хлориду натрію та інших солей.

А це означає, що вони теж наділені послаблювальним ефектом, адже:

У багатьох продуктах міститься жир, який полегшує процес дефекації.

До жирного “проносного” відносять:

Для прикладу, груба клітковина, про яку ми говорили на початку, протипоказана при гострих запальних процесах в шлунку і кишківнику.

А вживання продуктів, що містять органічні кислоти, може призводити до підвищення кислотності шлунка.

Не нехтуй збалансованим харчуванням у період війни, адже організму зараз вкрай необхідні сили для посиленої боротьби!

