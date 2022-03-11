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ICTV Ранок 11.03.2022 12:46
11.03.2022 12:46
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Рятуємо кишківник від стресів під час війни: список корисних продуктів

Рятуємо кишківник від стресів під час війни: список корисних продуктів

Як налагодити роботу кишківника під час бойових дій?

Війна змінила життя мільйонів українців.

Мирне небо затягнулося сірим димом від ракет, а затишні оселі перетворилися на холодні бомбосховища.

У таких умовах дуже важко слідкувати за своїм харчуванням, проте робити це необхідно.

Наш організм зараз постійно страждає від стресу й недоїдання, тож варто приділити особливу увагу своєму здоров’ю під час бойових дій.

Саме тому Ранок у Великому Місті підготував добірку продуктів, що мають послаблювальну дію й допоможуть відновити нормальну роботу кишківника.

Продукти, що мають послаблювальну дію

З рослинною клітковиною

Грубі рослині волокна не лише стимулюють рухову активність товстої кишки, а й є природними пробіотиками.

Тобто використовуються як джерело для живлення “корисної” кишкової мікрофлори.

До них відносяться:

  • Овочі і фрукти в сирому, відвареному і запеченому вигляді;
  • Випічка з борошна грубого помелу, тобто виготовлена з неочищеного насіння злаків;
  • “Грубі” розсипчасті каші з перлової й гречаної крупи, вівса (не плутати з вівсяними пластівцями), булгур, кіноа тощо;
  • М’ясо;
  • Сухофрукти, особливо — чорнослив і курага.

сухофрукти фото

З цукристими речовинами

Друге місце в нашому списку займають цукристі речовини та продукти, що їх містять — буряковий і тростинний цукор, мед, незбиране молоко, варення, солодкі фрукти й соки з них.

Вуглеводи, які є в їх складі, за рахунок своєї високої молекулярної маси, залучають у кишківник велику кількість рідини, що посилює проносну дію.

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Органічні кислоти

Органічні кислоти збільшують виділення рідини в кишківнику, що неодмінно обертається послаблювальною дією.

До них слід віднести:

  • кефір, причому не свіжий, а одно- або дводенний;
  • кисле молоко, сироватка, кумис та інші кисломолочні продукти малої жирності;
  • кислі фруктові та овочеві соки (томатний, ревеневий);
  • морси.

органічні кислоти фото

Сіль

Оселедець, солоні овочі, солонина та ікра містять велику кількість хлориду натрію та інших солей.

А це означає, що вони теж наділені послаблювальним ефектом, адже:

сіль повертає рідину в кишківник і сприяє розрідженню його вмісту.

Жири

У багатьох продуктах міститься жир, який полегшує процес дефекації.

До жирного “проносного” відносять:

  • вершкове масло, вершки й сметану жирністю 27% і вище;
  • риб’ячий жир і рибу жирних сортів;
  • сало, жирну свинину, баранину та інші види м’яса;
  • майонез, жирні соуси та підливки;
  • рослинні олії: соняшникова, оливкова, кукурудзяна, рапсова;

соняшникова олія фото

Варто розуміти, що лікувати запори або просто вводити у свій раціон проносні продукти потрібно лише після консультації з лікарем!

Для прикладу, груба клітковина, про яку ми говорили на початку, протипоказана при гострих запальних процесах в шлунку і кишківнику.

А вживання продуктів, що містять органічні кислоти, може призводити до підвищення кислотності шлунка.

Не нехтуй збалансованим харчуванням у період війни, адже організму зараз вкрай необхідні сили для посиленої боротьби!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 6 способів знизити тиск в домашніх умовах.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, Здоров'я, продукти харчування
11.03.2022 12:46



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