Рятуємо кишківник від стресів під час війни: список корисних продуктів

Як налагодити роботу кишківника під час бойових дій?
Війна змінила життя мільйонів українців.
Мирне небо затягнулося сірим димом від ракет, а затишні оселі перетворилися на холодні бомбосховища.
У таких умовах дуже важко слідкувати за своїм харчуванням, проте робити це необхідно.
Наш організм зараз постійно страждає від стресу й недоїдання, тож варто приділити особливу увагу своєму здоров’ю під час бойових дій.
Саме тому Ранок у Великому Місті підготував добірку продуктів, що мають послаблювальну дію й допоможуть відновити нормальну роботу кишківника.
Продукти, що мають послаблювальну дію
З рослинною клітковиною
Грубі рослині волокна не лише стимулюють рухову активність товстої кишки, а й є природними пробіотиками.
Тобто використовуються як джерело для живлення “корисної” кишкової мікрофлори.
До них відносяться:
- Овочі і фрукти в сирому, відвареному і запеченому вигляді;
- Випічка з борошна грубого помелу, тобто виготовлена з неочищеного насіння злаків;
- “Грубі” розсипчасті каші з перлової й гречаної крупи, вівса (не плутати з вівсяними пластівцями), булгур, кіноа тощо;
- М’ясо;
- Сухофрукти, особливо — чорнослив і курага.
З цукристими речовинами
Друге місце в нашому списку займають цукристі речовини та продукти, що їх містять — буряковий і тростинний цукор, мед, незбиране молоко, варення, солодкі фрукти й соки з них.
Вуглеводи, які є в їх складі, за рахунок своєї високої молекулярної маси, залучають у кишківник велику кількість рідини, що посилює проносну дію.Також по темі: Без лікарів: як збити температуру в домашніх умовах Де купити ліки в Києві: інтерактивна карта аптек, які працюють Лікарі на зв'язку: як отримати медичну допомогу по телефону
Органічні кислоти
Органічні кислоти збільшують виділення рідини в кишківнику, що неодмінно обертається послаблювальною дією.
До них слід віднести:
- кефір, причому не свіжий, а одно- або дводенний;
- кисле молоко, сироватка, кумис та інші кисломолочні продукти малої жирності;
- кислі фруктові та овочеві соки (томатний, ревеневий);
- морси.
Сіль
Оселедець, солоні овочі, солонина та ікра містять велику кількість хлориду натрію та інших солей.
А це означає, що вони теж наділені послаблювальним ефектом, адже:
сіль повертає рідину в кишківник і сприяє розрідженню його вмісту.
Жири
У багатьох продуктах міститься жир, який полегшує процес дефекації.
До жирного “проносного” відносять:
- вершкове масло, вершки й сметану жирністю 27% і вище;
- риб’ячий жир і рибу жирних сортів;
- сало, жирну свинину, баранину та інші види м’яса;
- майонез, жирні соуси та підливки;
- рослинні олії: соняшникова, оливкова, кукурудзяна, рапсова;
Варто розуміти, що лікувати запори або просто вводити у свій раціон проносні продукти потрібно лише після консультації з лікарем!
Для прикладу, груба клітковина, про яку ми говорили на початку, протипоказана при гострих запальних процесах в шлунку і кишківнику.
А вживання продуктів, що містять органічні кислоти, може призводити до підвищення кислотності шлунка.
Не нехтуй збалансованим харчуванням у період війни, адже організму зараз вкрай необхідні сили для посиленої боротьби!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 6 способів знизити тиск в домашніх умовах.
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