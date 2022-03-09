Шість способів швидко знизити тиск в домашніх умовах

Як самостійно знизити артеріальний тиск, коли немає змоги звернутися до лікаря.

Українські лікарі продовжують рятувати життя мільйонів українців щодня, попри небезпеку й постійні обстріли.

На жаль, лікарні зараз працюють не в штатному режимі, а лікарів ледь вистачає, тож пацієнтам за можливості слід лікуватися в домашніх умовах, адже навіть коротка дорога до медзакладу може стати вбивчою через бомбардування.

Через постійний стрес і нерегулярне харчування в умовах бойових дій у багатьох підіймається тиск, що призводить до поганого самопочуття й слабкості.

Розповідаємо, як позбутися неприємних симптомів і знизити тиск вдома без допомоги лікаря.

Як зрозуміти, що у тебе підвищений тиск?

Артеріальний тиск вимірюють у форматі двох чисел.

Наприклад, 120/80 міліметрів ртутного стовпчика.

Перше число –‌ це показник систолічного тиску. Воно каже нам про те, як сильно тисне на стінки судин кров під час ударів серця.

Друге число –‌ це діастолічний тиск, який фіксує тиск крові в момент, коли серце відпочиває між ударами.

Раніше небезпечними вважалися показники тиску у 140/90. Зараз ця планка знижена Американською кардіологічною асоціацією до 130/80.

Як швидко знизити тиск в домашніх умовах

Насамперед зі скаргами на підвищений тиск треба звертатися до лікаря.

А він вже підбере для тебе індивідуальний план профілактики чи лікування, призначить ліки.

І весь цей комплекс заходів приведе твої показники тиску до нормального рівня.

На жаль, в умовах війни звернутися до лікаря не так просто, тож ми підготували для тебе декілька дієвих способів, що допоможуть знизити тиск удома.

Глибоке дихання

Рівень стресу –‌ один з головних провокаторів гіпертонії.

А правильне глибоке дихання –‌ один з найефективніших способів швидко знизити артеріальний тиск.

Тому заспокойся і роби глибокий вдих, рахуючи до 5. Вдихай животом, а не грудьми. Потім зроби видих і знову-таки рахуй до 5.

Такий спосіб дихання протягом 3-5 хвилин збільшить приплив крові до всіх тканин твого тіла, включаючи кінцівки. І тиск в судинах знизиться.

Можна ще спробувати затримувати дихання після видиху на 8-10 секунд –‌ але радимо обирати той варіант вправи, який здається тобі найбільш комфортним.

Гарячі ванночки

Налий в тазик воду температурою 45°C та занур у неї кінцівки хвилин на десять.

Гаряча вода змусить розширитися судини й артеріальний тиск знизиться.

Потримай руки під проточною водою

Прохолодна вода теж знижує частоту серцевих скорочень, а це, своєю чергою, зменшує тиск.

Чай з м’ятою

Дрібка м’ятного листя повинна настоятись в окропі 10 хвилин, охолонути –‌ а тоді випий чай повільними ковтками.

Чай з перцевої м’яти також прекрасно знижує артеріальний тиск.

Компрес з яблучним оцтом

Марля, змочена в яблучному оцті, й прикладена до лоба на 10-15 хвилин також творить дива.

Бо, виявляється, в яблучному оцті є речовини, які можуть знижувати тиск (принаймні, як показують дослідження, на тваринках це вже точно працює).

Валеріана

Валеріана –‌ потужне заспокійливе, яке допоможе впоратися зі стресом. А коли серце почне битися спокійніше, тоді й артеріальний тиск знизиться.

Лише важливо не перевищувати дозу, зазначену в інструкції.

Допоможуть ще препарати на основі валеріани, на кшталт корвалолу.

Як знизити високий тиск без ліків надовго

Як би банально це не звучало, здоровий спосіб життя –‌ твоя надія на нормальний тиск. А якщо конкретніше, то ми маємо на увазі:

Відмову від куріння

Тютюнопаління визнано одним з головних факторів ризику розвитку артеріальної гіпертонії. Одна викурена сигарета призводить до різкого підвищення тиску, почастішання серцебиття.

Нормалізацію маси тіла

Численними дослідженнями було доведено, що зниження маси тіла при надмірній вазі або ожирінні призводить до стабілізації тиску.

Посилення фізичної активності

Рекомендуються регулярні динамічні фізичні вправи на повітрі по 50-40 хвилин не менше 4-х разів на тиждень.

Збалансоване харчування

І, зокрема, збільшення в раціоні частки рослинної їжі, молочних продуктів з низьким вмістом жирів.

А також:

‌ Зниження споживання солі до 5 г / добу.

Обмеження вживання алкоголю.

Дотримання режиму праці та відпочинку.

Поки тиск незначно підвищений, дотримання принципів здорового способу життя здатне його стабілізувати.

Не нехтуй своїм здоров’ям, особливо під час бойових дій.

Усім українцям зараз вкрай потрібні сили для боротьби з ворогом, тож піклуйся про себе!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про адреси невідкладної стоматологічної допомоги киянам.

Головне фото: Pexels

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