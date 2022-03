Без лікарів: як збити температуру в домашніх умовах

Як знизити температуру вдома самостійно?

Війна змінила всі сфери нашого життя.

Колишні офісні працівники зараз боронять нашу країну на фронті, мирне населення замість того, щоб сидіти в теплих і затишних домівках, змушене ховатися в холодних підземних укриттях, а лікарі дозволяють займатися самолікуванням.

На жаль, в умовах бойових дій, дістатися до медзакладу вкрай непросто, а в деяких областях навіть неможливо, тож доводиться викручуватися всіма можливими способами.

Розповідаємо, як збити високу температуру, коли немає змоги звернутися до лікаря.

Вода вкрай важлива для нашого організму, навіть коли ми абсолютно здорові.

Під час хвороби наше тіло потребує більше рідини, ніж зазвичай, тож пити потрібно щогодини.

Рекомендована норма води на добу — 1.5 – 2 літри залежно від маси тіла людини.

Вживати найкраще чисту й ледь теплу воду, не варто пити магазинні соки з підсолоджувачами чи газовані напої.

З ліками слід бути вкрай обачними.

За жодних умов не призначайте собі антибіотики самостійно.

Дорослим рекомендовано приймати 500 мг парацетамолу до 4 разів на добу чи 400 мг ібупрофену не частіше, ніж тричі на добу.

Діткам слід давати 1-15 мг парацетамолу або ібупрофену в суспензіях на кілограм маси тіла.

Дорослі люди також можуть прийняти Ібупром, Панадол, Гофен.

Для немовлят підійдуть препарати у формі свічок.

Якщо ви перебуваєте в безпечному місці, роздягніться й протріть відкриті ділянки тіла вологою тканиною або серветкою, аби зняти неприємне відчуття жару.

Не намагайтеся зняти одяг на вулиці за мінусової температури, якщо відчуваєте озноб.

Так ви тільки погіршите свій стан.

Підвищена температура — це захисна реакція нашого організму на певні збудники, тож певні його функції працюють навіть краще за таких умов.

Температуру варто збивати, якщо:

У період війни особливо важливо піклуватися про своє здоров’я, адже всім нам потрібно багато сил для боротьби.

Якщо стан не покращується протягом кількох днів, проконсультуйтеся з лікарем бодай онлайн.

Фото: Pexels

