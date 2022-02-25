Де здати кров у Києві: адреси цілодобових пунктів

Українські військові й лікарні зараз потребують крові, як ніколи раніше.
Сотні небайдужих киян уже шикуються в черги поблизу спеціальних установ, аби допомогти нашим захисникам.
У такий непростий час важливо не залишатися осторонь.
Розповідаємо, де жителі й гості столиці можуть здати кров.
Де здати кров у Києві?
Вимоги до донорів
Здати кров може кожен дієздатний українець, що досяг повноліття.
Перед здачею потрібно пройти спеціальне обстеження й переконатися в тому, що людина не має протипоказань, які визначає МОЗ.
Адреси пунктів
Усі охочі можуть здати кров щоденно з 8:00 до 18:00.
Вночі спеціалісти перероблятимуть компоненти крові.
Пункти розташовані за адресами:
- вул. Максима Берлінського, 12 (з 8.00 – 18.00)
- вул. Петра Запорожця, 26 (з 8.00 – 18.00)
За додатковою інформацією можна звернутися за телефонами: 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлінського, 12).Також по темі: Як правильно говорити з дітьми про небезпеку під час бойових дій Лікарням потрібна кров: як і де можна стати донором Що робити, якщо чутно сигнал тривоги
Будьмо небайдужими! Тільки єдність допоможе нам подолати ворога!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.
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