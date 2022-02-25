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ICTV Ранок 25.02.2022 15:26
25.02.2022 15:26
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Де здати кров у Києві: адреси цілодобових пунктів

Де здати кров у Києві: адреси цілодобових пунктів

Українські військові й лікарні зараз потребують крові, як ніколи раніше.

Сотні небайдужих киян уже шикуються в черги поблизу спеціальних установ, аби допомогти нашим захисникам.

У такий непростий час важливо не залишатися осторонь.

Розповідаємо, де жителі й гості столиці можуть здати кров.

Де здати кров у Києві?

Вимоги до донорів

Здати кров може кожен дієздатний українець, що досяг повноліття.

Перед здачею потрібно пройти спеціальне обстеження й переконатися в тому, що людина не має протипоказань, які визначає МОЗ.

Адреси пунктів

Усі охочі можуть здати кров щоденно з 8:00 до 18:00.

Вночі спеціалісти перероблятимуть компоненти крові.

Пункти розташовані за адресами:

  • вул. Максима Берлінського, 12 (з 8.00 – 18.00)
  • вул. Петра Запорожця, 26 (з 8.00 – 18.00)

За додатковою інформацією можна звернутися за телефонами: 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлінського, 12).

Також по темі: Як правильно говорити з дітьми про небезпеку під час бойових дій Лікарням потрібна кров: як і де можна стати донором Що робити, якщо чутно сигнал тривоги

Будьмо небайдужими! Тільки єдність допоможе нам подолати ворога!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.

Фото: Pexels

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Теги: Донорство, кров
25.02.2022 15:26
Джерело: Health.fakty



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