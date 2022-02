Де здати кров у Києві: адреси цілодобових пунктів

Українські військові й лікарні зараз потребують крові, як ніколи раніше.

Сотні небайдужих киян уже шикуються в черги поблизу спеціальних установ, аби допомогти нашим захисникам.

У такий непростий час важливо не залишатися осторонь.

Розповідаємо, де жителі й гості столиці можуть здати кров.

Здати кров може кожен дієздатний українець, що досяг повноліття.

Перед здачею потрібно пройти спеціальне обстеження й переконатися в тому, що людина не має протипоказань, які визначає МОЗ.

Усі охочі можуть здати кров щоденно з 8:00 до 18:00.

Вночі спеціалісти перероблятимуть компоненти крові.

Пункти розташовані за адресами:

За додатковою інформацією можна звернутися за телефонами: 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлінського, 12).

Будьмо небайдужими! Тільки єдність допоможе нам подолати ворога!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.