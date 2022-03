Рятуємося від холоду усіма способами: як не захворіти в бомбосховищі

Як уберегтися від застуди в холодному укритті.

Війна внесла свої корективи в наше звичне життя.

На жаль, в умовах бойових дій багатьом із затишної оселі з опаленням доводиться перебиратися в бомбосховища, де температура повітря часто буває навіть нижчою, ніж на вулиці.

Проте наше життя набагато важливіше за комфорт, тож маємо пристосовуватися до нових обставин.

Розповідаємо, як зігрітися в холодному бомбосховищі й не захворіти.

Перед тим, як іти в укриття, варто перетворитися на “цибулину”.

Чим більше шарів одягу на тобі, тим краще.

До речі, шкарпетки й спідню білизну можна залишити на батареї, аби вони нагрілися заздалегідь і допомогли тобі зберегти тепло хоча б у перші хвилини.

Шерстяні светри, теплі панчохи й термобілизна мають бути на тобі в холодному приміщенні.

За жодних обставин не роздягайся у сховищі, навіть якщо маєш із собою теплий плед.

Не знімай взуття, адже ноги зазвичай починають мерзнути першими.

Відчуття тепла в перший час може бути оманливим.

Лікарі категорично забороняють сідати на холодну підлогу в підвалах, адже так можна застудити життєво важливі органи й потім довго боротися з наслідками необачності.

Найкращим варіантом для імпровізованого сидіння буде подушка, що створить захисний шар між тілом і підлогою.

Люди, яким довго доводиться сидіти в підземних укриттях часто скаржаться на болі в спині.

А все через те, що вони спираються на холодні стіни.

Обов’язково подбай про зону попереку.

Навіть якщо в тебе немає спеціального зігрівального поясу, зроби його з підручних предметів.

Верхню частину тіло вкрай важливо тримати в теплі, адже переохолодження може викликати проблеми з нирками й печінкою.

Щоб розігріти тіло, можна також використати спеціальну мазь, що прискорює кровообіг і надає відчуття тепла.

Наносити її варто тонким шаром.

Зверни увагу: не використовуй настоянки на основі спирту, адже вони здатні пересушити ніжну шкіру тіла й викликати болючі тріщинки, які довго загоюватимуться.

Усім нам відомий “гірчичник” також стане в пригоді під час перебування в укритті.

Його варто приклеїти на спину чи в області грудей.

Він прискорить кровообіг і дасть відчуття тепла на деякий час.

Грітися важливо і з середини.

Алкоголь — найгірший засіб для обігріву, адже він дає тільки оманливе відчуття тепла.

Краще пити гарячий чай із лимоном або імбиром чи навіть просто дуже теплу воду.

Від кави в холодному бомбосховищі краще відмовитися.

Солодкою альтернативою чаю може стати гарячий шоколад.

Дихання — всьому голова. Дарма більшість недооцінює силу цього процесу.

За легендою, тибетські монахи винайшли спосіб, що допоможе зігрітися без допоміжних предметів.

Повітря потрібно повільно вдихати двома ніздрями, а видихати — однією, затиснувши рукою іншу.

Важливо сконцентруватися на диханні й робити все спокійно та уповільнено.

