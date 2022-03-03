Рятуємося від холоду усіма способами: як не захворіти в бомбосховищі

Як уберегтися від застуди в холодному укритті.
Війна внесла свої корективи в наше звичне життя.
На жаль, в умовах бойових дій багатьом із затишної оселі з опаленням доводиться перебиратися в бомбосховища, де температура повітря часто буває навіть нижчою, ніж на вулиці.
Проте наше життя набагато важливіше за комфорт, тож маємо пристосовуватися до нових обставин.
Розповідаємо, як зігрітися в холодному бомбосховищі й не захворіти.
Як уберегтися від переохолодження в бомбосховищі й не захворіти?
Подбай про теплий одяг
Перед тим, як іти в укриття, варто перетворитися на “цибулину”.
Чим більше шарів одягу на тобі, тим краще.
До речі, шкарпетки й спідню білизну можна залишити на батареї, аби вони нагрілися заздалегідь і допомогли тобі зберегти тепло хоча б у перші хвилини.
Шерстяні светри, теплі панчохи й термобілизна мають бути на тобі в холодному приміщенні.
За жодних обставин не роздягайся у сховищі, навіть якщо маєш із собою теплий плед.
Не знімай взуття, адже ноги зазвичай починають мерзнути першими.
Не сиди на підлозі
Відчуття тепла в перший час може бути оманливим.
Лікарі категорично забороняють сідати на холодну підлогу в підвалах, адже так можна застудити життєво важливі органи й потім довго боротися з наслідками необачності.
Найкращим варіантом для імпровізованого сидіння буде подушка, що створить захисний шар між тілом і підлогою.
Утепли зону попереку
Люди, яким довго доводиться сидіти в підземних укриттях часто скаржаться на болі в спині.
А все через те, що вони спираються на холодні стіни.
Обов’язково подбай про зону попереку.Також по темі: Увімкнення сирен та карта укриттів. Що робити киянам у разі небезпеки Додаток, що може врятувати життя: як встановити програму "Повітряна тривога" Врятувати життя в смартфоні: корисні чатботи в період війни
Навіть якщо в тебе немає спеціального зігрівального поясу, зроби його з підручних предметів.
Верхню частину тіло вкрай важливо тримати в теплі, адже переохолодження може викликати проблеми з нирками й печінкою.
Спеціальні мазі
Щоб розігріти тіло, можна також використати спеціальну мазь, що прискорює кровообіг і надає відчуття тепла.
Наносити її варто тонким шаром.
Зверни увагу: не використовуй настоянки на основі спирту, адже вони здатні пересушити ніжну шкіру тіла й викликати болючі тріщинки, які довго загоюватимуться.
Зігріваючий пластир
Усім нам відомий “гірчичник” також стане в пригоді під час перебування в укритті.
Його варто приклеїти на спину чи в області грудей.
Він прискорить кровообіг і дасть відчуття тепла на деякий час.
Гарячі напої
Грітися важливо і з середини.
Алкоголь — найгірший засіб для обігріву, адже він дає тільки оманливе відчуття тепла.
Краще пити гарячий чай із лимоном або імбиром чи навіть просто дуже теплу воду.
Від кави в холодному бомбосховищі краще відмовитися.
Солодкою альтернативою чаю може стати гарячий шоколад.
Дихальні вправи
Дихання — всьому голова. Дарма більшість недооцінює силу цього процесу.
За легендою, тибетські монахи винайшли спосіб, що допоможе зігрітися без допоміжних предметів.
Повітря потрібно повільно вдихати двома ніздрями, а видихати — однією, затиснувши рукою іншу.
Важливо сконцентруватися на диханні й робити все спокійно та уповільнено.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взяти із собою в бомбосховище.
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