Дія TV: як налаштувати українське телебачення у застосунку

В Дії з’явилась можливість переглядати українські телеканали.
Нову функцію створила Міністерство цифрової трансформації разом зі стрімінговим сервісом Megogo.
Українці можуть дивитися телетрансляцію у самому застосунку. Функція називається “Дія TV”.
Ранок у Великому Місті розповідає, як під’єднати цю функцію.
Як налаштувати та дивитися Дія TV
Як дивитися Дія TV
Потрібно слідувати інструкції:
- Оновити свою “Дію” до актуальної версії в магазині;
- Зайти в розділ “Послуги”;
- Вибрати зі списку “Дія TV” і трансляція почнеться автоматично.
Сервіс вже доступний на всіх сучасних смартфонах, що працюють на iOS (iPhone) та Android.Також по темі: Зупиняємо фейки: як протидіяти ворожій дезінформації? "Росією править психічно ненормальний диктатор": відомі росіяни, які засудили війну та дії Путіна "Ні" фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації
Детальніше про те, як налаштувати нову функцію, дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як переказати гроші українській армії в Дії.
Фото: Рexels