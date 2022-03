Що робити, якщо почалася менструація в укритті — поради гінекологині

Як діяти в разі менструації в укритті.

Жахлива війна неабияк змінила наш ритм життя.

І якщо раніше душ і тепле ліжко здавалися чимось звичним, то тепер вони перетворилися на справжню розкіш для людей, що змушені постійно сидіти в підземних укриттях.

Проте на варто нехтувати своїм здоров’ям навіть у складних обставинах.

Особливо пильними потрібно бути жінкам, адже для них гігієна дуже важлива.

Розповідаємо, як діяти, якщо менструація почалася, а можливості покинути укриття немає.

В умовах бойових дій варто відкинути сором’язливість.

Не бійся попросити прокладки в жінок, що перебувають поруч.

А якщо немає й цього, використовуй одяг.

Бережи жіноче здоров’я й не переохолоджуйся в зоні вульви.

За мирних часів ми завжди мали доступ до води й убиральні, де можна було вчасно змінити чашу або тампон.

В укритті таких комфортних умов зазвичай немає, а замінювати такі речі важливо чистими руками.

До того ж від тампонів і чаш можна отримати синдром токсичного шоку, тож краще все ж надати перевагу традиційним прокладкам.

Якщо в укритті є доступ до води, обов’язково підмивайся кілька разів на день.

Проте в умовах війни така розкіш рідко трапляється, тож повноцінний душ можна замінити протиранням вологими серветками для дітей.

За жодних обставин не лізь усередину піхви.

Пам’ятай про те, що білизну необхідно змінювати щодоби, але якщо такої можливості немає, якомога частіше змінюй щоденні прокладки.

Подбай про засоби особистої гігієни заздалегідь: поклади в сумку серветки, прокладки, папір, бинти й вату.

