Допомога під час війни: як отримати соціальну виплату, якщо втратив роботу

Кожен громадянин, який залишився без роботи через вторгнення Росії, отримає 6500 грн.
Про це заявив президент України у своєму зверненні.
Розповідаємо, як отримати грошову допомогу від держави.
Допомога від держави під час війни
Хто отримає
На допомогу від держави можуть претендувати:
- Дійсні ФОПи 1-4 групи, які сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік.
- Усі наймані працівники, за яких сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік – крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного страхування та Державної служби.
Коли можна отримати допомогу
Програма починає працювати з 7 березня 2022 року.
Здійснюватимуться виплати за аналогом до отримання “ковідної тисячі“.Також по темі: Соцвиплати в умовах війни: хто отримуватиме допомогу від держави Європейська допомога: де українців готові прийняти за спрощеною процедурою Без обмежень: куди тепер можна витратити тисячу за вакцинацію
Інші соціальні виплати
Нині уряд працює над збереженням всіх соціальних виплат.
Наразі відомо, що в березні усі вони збережуться.
Пенсії українських пенсіонерів будуть проіндексовані на 14%.
Соціальні виплати українці зможуть отримати впродовж березня.
Важливо! У разі, якщо ви не можете отримати соцвиплати за місцем проживання, потрібно подзвонити на гарячу лінію Укрпошти для переведення виплат за місцем фактичного перебування:
телефон: 0 800 300 545 (кнопка 2 – розділ Пенсії, соціальні виплати та субсидії).
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зробити патріотичну аватарку для соціальних мереж.
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