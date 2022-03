Допомога під час війни: як отримати соціальну виплату, якщо втратив роботу

Кожен громадянин, який залишився без роботи через вторгнення Росії, отримає 6500 грн.

Про це заявив президент України у своєму зверненні.

Розповідаємо, як отримати грошову допомогу від держави.

На допомогу від держави можуть претендувати:

Програма починає працювати з 7 березня 2022 року.

Здійснюватимуться виплати за аналогом до отримання “ковідної тисячі“.

Нині уряд працює над збереженням всіх соціальних виплат.

Наразі відомо, що в березні усі вони збережуться.

Пенсії українських пенсіонерів будуть проіндексовані на 14%.

Соціальні виплати українці зможуть отримати впродовж березня.

Важливо! У разі, якщо ви не можете отримати соцвиплати за місцем проживання, потрібно подзвонити на гарячу лінію Укрпошти для переведення виплат за місцем фактичного перебування:

телефон: 0 800 300 545 (кнопка 2 – розділ Пенсії, соціальні виплати та субсидії).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зробити патріотичну аватарку для соціальних мереж.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.