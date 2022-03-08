УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 08.03.2022 09:45
08.03.2022 09:45
Поділитися

Допомога під час війни: як отримати соціальну виплату, якщо втратив роботу

Допомога під час війни: як отримати соціальну виплату, якщо втратив роботу

Кожен громадянин, який залишився без роботи через вторгнення Росії, отримає 6500 грн.

Про це заявив президент України у своєму зверненні.

Розповідаємо, як отримати грошову допомогу від держави.

Допомога від держави під час війни

Хто отримає

На допомогу від держави можуть претендувати:

  1. Дійсні ФОПи 1-4 групи, які сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік.
  2. Усі наймані працівники, за яких сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік – крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного страхування та Державної служби.

Коли можна отримати допомогу

Програма починає працювати з 7 березня 2022 року.

Здійснюватимуться виплати за аналогом до отримання “ковідної тисячі“.

Також по темі: Соцвиплати в умовах війни: хто отримуватиме допомогу від держави Європейська допомога: де українців готові прийняти за спрощеною процедурою Без обмежень: куди тепер можна витратити тисячу за вакцинацію

Інші соціальні виплати

Нині уряд працює над збереженням всіх соціальних виплат.

Наразі відомо, що в березні усі вони збережуться.

Пенсії українських пенсіонерів будуть проіндексовані на 14%.

Соціальні виплати українці зможуть отримати впродовж березня.

Важливо! У разі, якщо ви не можете отримати соцвиплати за місцем проживання, потрібно подзвонити на гарячу лінію Укрпошти для переведення виплат за місцем фактичного перебування:

телефон: 0 800 300 545 (кнопка 2 – розділ Пенсії, соціальні виплати та субсидії).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зробити патріотичну аватарку для соціальних мереж.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: гроші, державна допомога
08.03.2022 09:45
Джерело: Вікна Новини



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь