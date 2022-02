Увімкнення сирен та карта укриттів. Що робити киянам у разі небезпеки

На тлі останніх подій киянам необхідно знати, що робити у разі ввімкнення сирен та як себе убезпечити.

Вранці четверга, 24 лютого, у більшість киян прокинулись від звуків вибухів.

З повідомлень у соцмережах відомо, що гуркіт лунав з військового аеродрому в районі Гостомеля та поблизу Троєщинського масиву Троєщини.

Як киянам себе захистити та про ситуацію в Києві

Сигнали гучномовця чи сирени сповіщають про “Увага всім!”.

За п’ять хвилин після сигналу потрібно ввімкнути телевізор або радіо. Там сповіщатимуть інформацію.

Потім потрібно виконувати всі інструкції, які транслювались.

Радіо та телеканали залишайте увімкненими, щоб отримувати нові сповіщення та інформацію.

Киянам потрібно заздалегідь подумати про те, куди ховатись у випадку небезпеки.

Київська служба порятунку позначила на карті має карту всі бомбосховища.

Переглянути карту укриттів Києва можна за посиланням.

До укриття потрібно з собою взяти “тривожну валізу”.

За повідомленням Київської міської адміністрації, громадський транспорт столиці продовжує працювати у звичному режимі.

Крім того, проїзд став безкоштовним.

Автоматизована система оплати і валідатори відімкненні.

Віталій Кличко закликає киян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.

Людям, які не залучені в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, потрібно залишатись вдома.

Від 24 лютого, у Києві не працюють школи та садочки.

Таке рішення ухвалив Оперативний штаб столиці у зв’язку з російською агресією.

Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією. Зокрема,

Натомість лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працюють в посиленому режимі.

Президент України закликав українців, які мають змогу здавати кров для наших військовослужбовців.

На столичних заправках утворились кілометрові черги.

Величезні скупчення людей також у магазинах, аптеках та банкоматах.

Деякі кияни поспішають покидати столицю. Однак влада просить не приймати поспішних рішень.

На магістралях вже утворились затори.

Рятувальники додають:

