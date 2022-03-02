Що взяти з собою в бомбосховище: список найнеобхідніших речей

Список речей, які варто взяти з собою в бомбосховище.

З 24 лютого більшість українці змушені ховатись в бомбосховищах і навіть там жити.

Щодня, а й деякі періоди і щогодини, українськими містами лунають сирени та церковні дзвони. Вони сповіщають про повітряну загрозу та небезпеку ракетного удару.

Цивільне населення в критичні ситуації стрімголов прямують до укриттів, щоб перечекати тривогу.

Однак, в критичній ситуації потрібно діяти чітко і злагоджено.

Що взяти з собою в бомбосховище

Перед тим, як йти до укриття, потрібно перекрити вдома газ, електрику та воду, зачинити вікна й двері.

Прямуючи до бомбосховища необхідно взяти з собою:

теплі речі;

продукти на кілька днів;

воду;

аптечку – активоване вугілля, жарознижувальний та знеболювальний препарати, протиалергічний препарат, ліки проти діареї, ліки проти шлункової інфекції, краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей, запас масок, термометр, бинт або марлю та якщо приймаєте спеціально призначені ліки;

щось на чому можна сидіти та спати – стільці, матраци, ковдри, пледи, спальні мішки.

Важливо! Дітям потрібно вкласти в кишеню або пришити до одягу записку, де зазначити прізвище, ім’я та по батькові дитини та батьків і домашню адресу, та мобільні номери.

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Також в укриття потрібно взяти “тривожну” валізу.

В неї необхідно покласти:

Копії паспорта, свідоцтва про народження, ідентифікаційний код, а також документи дитини та автомобільні права. Крім того, варто покласти документи, що засвідчують права на нерухомість, машину. Їх помістити в упаковування, що не пропустить воду. Документи потрібно укласти так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких Кредитка та готівка. При собі завжди тримайте гроші, бажано паперові. Дублікати ключів від будинку та автомобіля. Пристрої зв’язку та доступу до інформації. Краще візьміть недорогий мобільний телефон і обов’язково зарядку до нього. Ліхтарик, а краще кілька, із запасними батарейками та лампочками до нього. Компас і годинник, бажано водонепроникний. Мультитул – багатофункціональний інструмент. Зазвичай він виглядає як складні пасатижі, в ручках яких заховані додаткові інструменти (ніж, шило, пила, викрутка, ножиці тощо). Ніж і топірець. Сигнальні засоби (свисток). Пакети для сміття ємністю 120 л (5 штук). Вони можуть замінити намет, якщо розрізати. Широкий скотч. Упаковка презервативів (12 штук без коробки, без мастила та ароматизаторів). Можуть знадобитися в багатьох ситуаціях. Шнур синтетичний діаметром 4-5 мм та довжиною 20 м. Блокнот та олівець. Нитки та голки. Аптечка. Кількість ліків слід розрахувати на надання допомоги не тільки собі, а й оточуючим: бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні препарати проти алергії, діареї та кишкової інфекції, очні краплі, антибіотики в порошку. Ліки, які ви постійно приймаєте на тиждень із зазначенням дозування та способу застосування. Імена та телефони ваших лікарів. Слідкуйте за терміном придатності ліків. Одяг. Два комплекти спідньої білизни та бавовняних шкарпеток. Запасні штани, сорочка чи кофта, плащ-дощовик, в’язана шапочка, рукавиці, шарф. Надійне та зручне взуття. Міні-намет, спальник. Гігієнічні засоби: зубна щітка та паста, невеликий шматок мила, рушник (можна пресовані), туалетний папір, кілька упаковок сухих хусток, кілька звичайних хусток, вологі серветки. Жінкам – засоби особистої гігієни. Можна взяти бритву та манікюрний набір. Посуд: казанок, фляга, ложка, кухоль (краще металевий 0,5 л), розкладний стаканчик. Сірники та запальничка. Запас їжі на кілька днів. Беріть те, що довго зберігається, швидкого приготування та не займає багато місця. Не зайвим будуть дві банки тушонки, галети, супові пакети, м’ясні чи рибні консерви, будь-які крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати. Питна вода на 1-2 дні, яку потрібно періодично оновлювати. Висококалорійні солодощі, наприклад – шоколадні батончики та жменя льодяників. Горілка чи медичний спирт. Сімейні цінності та реліквії, але їх беріть лише в крайньому разі і після всього найнеобхіднішого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як встановити додаток Повітряна допомога.

Фото: Unsplash

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