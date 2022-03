Що взяти з собою в бомбосховище: список найнеобхідніших речей

Список речей, які варто взяти з собою в бомбосховище.

З 24 лютого більшість українці змушені ховатись в бомбосховищах і навіть там жити.

Щодня, а й деякі періоди і щогодини, українськими містами лунають сирени та церковні дзвони. Вони сповіщають про повітряну загрозу та небезпеку ракетного удару.

Цивільне населення в критичні ситуації стрімголов прямують до укриттів, щоб перечекати тривогу.

Однак, в критичній ситуації потрібно діяти чітко і злагоджено.

Перед тим, як йти до укриття, потрібно перекрити вдома газ, електрику та воду, зачинити вікна й двері.

Прямуючи до бомбосховища необхідно взяти з собою:

Важливо! Дітям потрібно вкласти в кишеню або пришити до одягу записку, де зазначити прізвище, ім’я та по батькові дитини та батьків і домашню адресу, та мобільні номери.

Також в укриття потрібно взяти “тривожну” валізу.

В неї необхідно покласти:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як встановити додаток Повітряна допомога.

