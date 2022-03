Додаток, що може врятувати життя: як встановити програму “Повітряна тривога”

Як встановити на смартфон додаток “Повітряна тривога”.

Після подій, що почалися 24 лютого 2022 року, світ уже ніколи не буде таким, як раніше.

Кілька днів назавжди змінили наше мислення та навчили заздалегідь готуватися до будь-яких обставин.

Українці тепер знають, де ховатися під час обстрілів, що покласти в “тривожну валізу” і як зібрати аптечку з усім необхідним.

У період війни важливо діяти якомога швидше й згуртованіше.

Мінцифри також вирішило потурбуватися про своїх громадян і підтримало запуск спеціального додатка, що інформуватиме користувачів про початок повітряної тривоги.

Розповідаємо, що таке програма “Повітряна тривога” та як її встановити.

Програма надсилатиме гучні повідомлення на телефони користувачів, які сповіщатимуть про початок повітряної, хімічної, техногенної тривоги системи цивільної оборони.

Варто додати, що сповіщення буде чутно, навіть якщо на смартфоні вимкнений звук або налаштований “сплячий режим”.

Користуватися “Повітряною тривогою” зможуть власники телефонів, на яких є Google Play Market та AppStore.

До речі, проходити процедуру реєстрації не потрібно.

Додаток не використовує вашу геолокацію, а також персональні дані, до за безпеку можете не хвилюватися!

До речі, користуватися програмою вже можуть жителі Вінницької, Волинської, Донецької, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Завантажте програму в Google Play Market чи AppStore, залежно від операційної системи на вашому смартфоні.

У налаштуваннях телефона увімкніть дозвіл на надсилання важливих повідомлень та сповіщень від цього додатку.

У спеціальному списку оберіть область, у якій ви перебуваєте для отримання актуальних попереджень на конкретній території.

Уважно відстежуйте початок та відбій усіх повітряних тривог.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати свій телефон до роботи без інтернету й зв’язку.

Фото: Unsplash

