Список речей першої необхідності: що зараз варто купувати в магазині

Як зібрати все необхідне в разі можливої небезпеки.

Війна й постійний страх за своє життя змінюють наше сприйняття реальності.

Паніка дезорієнтує та часто змушує робити те, чого за звичних обставин ми ніколи б не вчинили.

Люди створюють кілометрові черги в магазинах, скуповують десятками кілограмів крупи й консерви, та чи потрібно це насправді?

Розповідаємо, як раціонально придбати все необхідне на період війни.

Список речей першої потреби

Їжа

Варто брати до уваги кількість членів родини.

Не варто закуповувати цілі машини продуктів на невелику сім’ю з двох-трьох людей.

Пам’ятайте, що через ваш егоїзм хтось може залишитися взагалі голодним.

Що варто купити в продуктовому магазині:

Хліб. Слід правильно його зберігати, аби після того, як він втратить свіжість, можна було зробити сухарі.

Цукор і сіль

Сухе печиво з начинкою та без

Кілька балонів питної води. Розрахуйте об’єм на кожен день для всіх членів сім’ї.

Продукти, що можуть зберігатися без холодильника й не псуються

Кілька кілограмів різних круп. Не закуповуйте величезні мішки, адже ви навряд чи з’їсте їх, якщо у вашій родині всього кілька людей

Консервація (огірки, помідори, квашена капуста і т.д.)

Рибні та м’ясні консерви

Потурбуйтеся про їжу, яка не потребує приготування, якщо доведеться довго сидіти в підземному сховищі.

Для перекусу в укритті підійдуть горіхи, поживні батончики, печиво, хлібні вироби, цукерки, сухофрукти.

Медикаменти

Аптечка в період війни має містити засоби, що допоможуть зупинити кровотечу: бинти, жгути, ватні тампони, спеціальні пластирі і т.д.

Не забувайте про жарознижувальні пігулки, противірусні препарати, знеболювальне й антисептичні медикаменти (перекис водню, хлоргексидин).

Нагадаємо, раніше ми вже робили розгорнутий список ліків для “тривожної аптечки”.

Універсальні корисні речі

Варто закупити й товари, що знадобляться в побуті:

Портативний пристрій для підзарядки телефона

Дроти для павербанку й інших пристроїв

Альтернативні засоби освітлення (свічки, лампи, ліхтарі)

Книжки: і розважать, і допоможуть розвести багаття в разі потреби

Кілька шматків мила

Засоби особистої гігієни (вологі серветки, туалетний папір, зубна щітка й паста)

Одяг

Потурбуйтеся про своє тепло в холодних бомбосховищах.

Заздалегідь складіть кілька запасних комплектів спідньої білизни, теплі светри, декілька пар міцних штанів, шкарпетки.

Знайдіть подушку, на якій можна буде сидіти й плед, щоб загортатися в приміщенні, що не має опалення.

Ну і звісно, не забувайте про документи, копії яких мають бути в кількох екземплярах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зібрати “тривожну валізу”.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.