Список речей першої необхідності: що зараз варто купувати в магазині

Як зібрати все необхідне в разі можливої небезпеки.

Війна й постійний страх за своє життя змінюють наше сприйняття реальності.

Паніка дезорієнтує та часто змушує робити те, чого за звичних обставин ми ніколи б не вчинили.

Люди створюють кілометрові черги в магазинах, скуповують десятками кілограмів крупи й консерви, та чи потрібно це насправді?

Розповідаємо, як раціонально придбати все необхідне на період війни.

Варто брати до уваги кількість членів родини.

Не варто закуповувати цілі машини продуктів на невелику сім’ю з двох-трьох людей.

Пам’ятайте, що через ваш егоїзм хтось може залишитися взагалі голодним.

Що варто купити в продуктовому магазині:

Потурбуйтеся про їжу, яка не потребує приготування, якщо доведеться довго сидіти в підземному сховищі.

Для перекусу в укритті підійдуть горіхи, поживні батончики, печиво, хлібні вироби, цукерки, сухофрукти.

Аптечка в період війни має містити засоби, що допоможуть зупинити кровотечу: бинти, жгути, ватні тампони, спеціальні пластирі і т.д.

Не забувайте про жарознижувальні пігулки, противірусні препарати, знеболювальне й антисептичні медикаменти (перекис водню, хлоргексидин).

Нагадаємо, раніше ми вже робили розгорнутий список ліків для “тривожної аптечки”.

Варто закупити й товари, що знадобляться в побуті:

Потурбуйтеся про своє тепло в холодних бомбосховищах.

Заздалегідь складіть кілька запасних комплектів спідньої білизни, теплі светри, декілька пар міцних штанів, шкарпетки.

Знайдіть подушку, на якій можна буде сидіти й плед, щоб загортатися в приміщенні, що не має опалення.

Ну і звісно, не забувайте про документи, копії яких мають бути в кількох екземплярах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зібрати “тривожну валізу”.

Фото: Unsplash

