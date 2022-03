Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині.

24 лютого 2022 року змінило світогляд багатьох українців.

На жаль, разом із шаленим почуттям єдності до багатьох прийшли страх і паніка.

Життя в постійній небезпеці, що нависає, ніби дамоклів меч, змушує битися наше серце частіше.

Паніка часом здатна повністю паралізувати, тож варто знати методи боротьби з нею.

Разом із психологинею Ольгою Шабловською розповідаємо, як заспокоїтися й зменшити тривожність у такі складні часи.

Відверті розмови з близькими здатні загоїти навіть найтяжчі душевні травми.

Варто чесно й відкрито поговорити про все, що вас лякає.

Важливо, аби поруч була людина, що зможе повернути вас до тями й “відкрити очі”.

Річ у тім, що наш мозок у стані стресу може видозмінювати справжню ситуацію й видавати за реальність.

Саме тому варто прислухатися до порад і думок оточення в такий період.

Потрібно всіма можливими методами займати час, який ви витрачаєте на роздуми про жахіття.

Чому б не почати саме зараз опановувати нове хоббі, почати щось читати, поприбирати?

Якщо можете працювати — віддавайтеся на повну роботі.

Зайнятість допоможе хоч на якийсь час забути про складну ситуацію й повернутися до звичного життя.

Частіше телефонуйте друзям, придумуйте для себе спільні розваги в мережі.

Хтось може назвати це спробою втекти від реальності, але ж насправді все навпаки.

Нам важливо відчувати захист і тепло, коли ми довгий час перебуваємо в шоковому стані.

Якщо поруч немає людини, до якої ви можете притулитися, обійміть себе.

Це також іноді спрацьовує.

Ще один дієвий метод — узяти плед, накритися повністю й сісти на дивані так, щоб ноги відчувати тверду поверхню, спина спиралася на стіну.

Ось так просто можна відчути себе захищеними.

До речі, не варто забувати й про ще один важливий аспект нашого емоційного стану.

Такі дихальні практики допоможуть заспокоїтися й налаштувати тіло й мозок на відпочинок.

Варто також постійно змінювати свою діяльність: не сидіть на одному місці дуже довго.

Якомога частіше намагайтеся ходити помешканням, пийте воду й абстрагуйтеся на певний час від навколишнього середовища.



