Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині.
24 лютого 2022 року змінило світогляд багатьох українців.
На жаль, разом із шаленим почуттям єдності до багатьох прийшли страх і паніка.
Життя в постійній небезпеці, що нависає, ніби дамоклів меч, змушує битися наше серце частіше.
Паніка часом здатна повністю паралізувати, тож варто знати методи боротьби з нею.
Разом із психологинею Ольгою Шабловською розповідаємо, як заспокоїтися й зменшити тривожність у такі складні часи.
Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині
Боятися — це нормально
Відверті розмови з близькими здатні загоїти навіть найтяжчі душевні травми.
Варто чесно й відкрито поговорити про все, що вас лякає.
— Потрібно багато розмовляти, ділитися своїми емоціями, своїми думками. Це розвіює те, що в нас накопичилося, — каже психологиня.
Важливо, аби поруч була людина, що зможе повернути вас до тями й “відкрити очі”.
Річ у тім, що наш мозок у стані стресу може видозмінювати справжню ситуацію й видавати за реальність.
Саме тому варто прислухатися до порад і думок оточення в такий період.
“Шкідливий” вільний час
Потрібно всіма можливими методами займати час, який ви витрачаєте на роздуми про жахіття.
Чому б не почати саме зараз опановувати нове хоббі, почати щось читати, поприбирати?
Якщо можете працювати — віддавайтеся на повну роботі.Також по темі: Як правильно говорити з дітьми про небезпеку під час бойових дій Що робити в разі загострення бойових дій у Києві — поради експерта Що робити, якщо чутно сигнал тривоги
Зайнятість допоможе хоч на якийсь час забути про складну ситуацію й повернутися до звичного життя.
Частіше телефонуйте друзям, придумуйте для себе спільні розваги в мережі.
Хтось може назвати це спробою втекти від реальності, але ж насправді все навпаки.
Що робити, якщо ви залишилися наодинці?
Нам важливо відчувати захист і тепло, коли ми довгий час перебуваємо в шоковому стані.
Якщо поруч немає людини, до якої ви можете притулитися, обійміть себе.
Це також іноді спрацьовує.
Ще один дієвий метод — узяти плед, накритися повністю й сісти на дивані так, щоб ноги відчувати тверду поверхню, спина спиралася на стіну.
Ось так просто можна відчути себе захищеними.
До речі, не варто забувати й про ще один важливий аспект нашого емоційного стану.
— Треба нормалізувати дихання: носом вдих, ротом видих. Робити до десяти разів, — радить Ольга Шабловська.
Такі дихальні практики допоможуть заспокоїтися й налаштувати тіло й мозок на відпочинок.
Варто також постійно змінювати свою діяльність: не сидіть на одному місці дуже довго.
Якомога частіше намагайтеся ходити помешканням, пийте воду й абстрагуйтеся на певний час від навколишнього середовища.
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