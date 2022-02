“Тривожна” аптечка: які ліки в ній мають бути

Під час військових дій важливо бути готовими до будь-яких обставин.

Медикаменти й ліки мають бути із собою завжди, а тим більше в період особливої загрози.

Якісна підготовка до небезпеки – наша найсильніша зброя.

Розповідаємо, що має бути в тривожній аптечці.

Будьте напоготові, але зберігайте спокій! Адже паніка затуманює розум і сповільнює всі наші дії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, коли звучить сигнал тривоги.

Фото: Pexels

