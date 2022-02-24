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ICTV Ранок 24.02.2022 13:15
24.02.2022 13:15
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“Тривожна” аптечка: які ліки в ній мають бути

“Тривожна” аптечка: які ліки в ній мають бути

Під час військових дій важливо бути готовими до будь-яких обставин.

Медикаменти й ліки мають бути із собою завжди, а тим більше в період особливої загрози.

Якісна підготовка до небезпеки – наша найсильніша зброя.

Розповідаємо, що має бути в тривожній аптечці.

Тривожна аптечка: найнеобхідніші ліки й засоби

  • Маски, рукавички, захисні окуляри, антисептик. Потурбуйтеся про індивідуальний захист
  • Перекис водню та хлоргексидин, аби обробляти можливі рани.
  • Спеціальні засоби, що знезаражують та очищують воду. Питна вода знадобиться за будь-яких обставин.
  • Жарознижувальні препарати й таблетки.
  • Абсорбенти, які борються з отруєнням.
  • Пребіотики й пробіотики, які допоможуть при кишкових розладах.
  • Знеболювальні пігулки.
  • Протизапальні препарати.
  • Заспокійливі краплі або таблетки (бажано на натуральній основі).
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  • Протиалергічні препарати.
  • Стерильні бинти
  • Лейкопластир-стрічка, що можна відрізати й наклеїти на будь-яку частину тіла.
  • Еластичні бинти.
  • Гіпоалергенний лейкопластир.
  • Спеціальний бинт для термінової допомоги.
  • Засоби, що зупиняють кровотечу (спеціальна хустка, бандажі)
  • Серветки для обробки ран.

Будьте напоготові, але зберігайте спокій! Адже паніка затуманює розум і сповільнює всі наші дії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, коли звучить сигнал тривоги.

Фото: Pexels

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Теги: аптечка, бойові дії
24.02.2022 13:15



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