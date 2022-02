У період військових дій, обстрілів і вибухів важко тримати себе в руках навіть дорослим.

Дитяча психіка особливо вразлива до таких подій.

Найменші громадяни ще не достатньо обізнані в політиці й складнощах міжнародних відносин, тож важливо їм коректно пояснювати причини загрози, що раптово виникла.

Розповідаємо, як правильно говорити з дітьми про небезпеку під час бойових дій та заспокоїти їх.

Дуже важливо говорити з ними про те, що відбувається.

Не варто думати, що дитина – це створіння без власного світогляду й думок.

Ситуація тривожить малих ще більше, ніж дорослих, тож будьте відвертими.

Старша людина виступає для дитини своєрідним орієнтиром і опорою.

Найменші дуже добре сканують усі наші емоції, тож важливо говорити спокійним та рівним тоном без тремтіння.

Станьте хорошим прикладом того, як не втрачати витримку в складних умовах.

Дитина має щиро вірити у ваші слова, як і ви самі.

— Варто сказати, що ви відповідально ставитеся до ситуації й зробите все, щоб захистити і себе, і рідних. Армія — на варті. Ми готові до відсічі, — рекомендують у ДСНС.

Здоровий глузд і впевненість здатні перемогти паніку й хаос.

Діткам дуже важливо усвідомлювати, що ви поряд. Якщо вони тривожаться, можна підкріплювати свої слова обіймами.

Підлітки можуть сприймати їх як слабкість, а дорослий має демонструвати спокій та надійність.

Важливо обговорювати це як в закладах освіти, так і вдома.

Зараз будуть дуже доречними обійми, гумор, родинні справи, правильне дихання.

Чому б не пограти в комп’ютерні ігри, приготувати разом їжу, попити чай або каву.

Розповідайте казки, історії, читайте дітям вголос.

Зберігайте спокій і пам’ятайте про те, що справедливість на нашому боці!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити киянам в разі небезпеки.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.