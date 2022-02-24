У період військових дій, обстрілів і вибухів важко тримати себе в руках навіть дорослим.

Дитяча психіка особливо вразлива до таких подій.

Найменші громадяни ще не достатньо обізнані в політиці й складнощах міжнародних відносин, тож важливо їм коректно пояснювати причини загрози, що раптово виникла.

Розповідаємо, як правильно говорити з дітьми про небезпеку під час бойових дій та заспокоїти їх.

Як правильно говорити з дітьми про небезпеку під час бойових дій

Діти мають усе розуміти

Дуже важливо говорити з ними про те, що відбувається.

Не варто думати, що дитина – це створіння без власного світогляду й думок.

Ситуація тривожить малих ще більше, ніж дорослих, тож будьте відвертими.

Цілковитий спокій

Старша людина виступає для дитини своєрідним орієнтиром і опорою.

Найменші дуже добре сканують усі наші емоції, тож важливо говорити спокійним та рівним тоном без тремтіння.

Станьте хорошим прикладом того, як не втрачати витримку в складних умовах.

Упевненість

Дитина має щиро вірити у ваші слова, як і ви самі.

— Варто сказати, що ви відповідально ставитеся до ситуації й зробите все, щоб захистити і себе, і рідних. Армія — на варті. Ми готові до відсічі, — рекомендують у ДСНС.

Здоровий глузд і впевненість здатні перемогти паніку й хаос.

Тактильний контакт

Діткам дуже важливо усвідомлювати, що ви поряд. Якщо вони тривожаться, можна підкріплювати свої слова обіймами.

Але обійми більше підходять для дітей молодшого віку.

Підлітки можуть сприймати їх як слабкість, а дорослий має демонструвати спокій та надійність.

Правила цивільної оборони

Важливо обговорювати це як в закладах освіти, так і вдома.

Потрібно слухати старшого: вчителя, батька, маму.

Не слід сперечатися.

Варто постійно слідкувати за тим, хто відповідальний за безпеку.

Необхідно домовляємося з рідними про зв’язок на випадок втрати мобільного зв’язку: місце зустрічі, де можна переховуватися.

Приємні розваги

Зараз будуть дуже доречними обійми, гумор, родинні справи, правильне дихання.

Чому б не пограти в комп’ютерні ігри, приготувати разом їжу, попити чай або каву.

Розповідайте казки, історії, читайте дітям вголос.

Зберігайте спокій і пам’ятайте про те, що справедливість на нашому боці!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити киянам в разі небезпеки.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

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